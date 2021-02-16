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رياضة

بالأرقام.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة لايبزج؟

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:56 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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القسم الرياضي
تعود منافسات دوري أبطال أوروبا، من جديد، مساء اليوم الثلاثاء، بمواجهتي ليفربول أمام لايبزج الألماني، وبرشلونة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من المسابقة الأعرق أوروبيا. 

ويسعى صلاح لمواصلة توهجه في بطولته المفضلة، عندما يلتقي بفريق لايبزج مساء الليلة. 

ونرصد لكم في التقرير التالي أرقام صلاح المميزة في دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول.. 

- صلاح لعب هذا الموسم 6 مباريات، نجح في تسجيل 3 أهداف وساهم في صناعة هدف. 

- أهداف صلاح هذا الموسم بدوري الأبطال جاءت بواقع هدفين في مرمى ميتلاند الدنماركي، بواقع هدف ذهابا ومثله في الإياب، وأيضا هدف في مرمى أتلانتا. 

- صلاح هو الهداف التاريخي لليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث نجح في تسجيل 22 هدفا وتخطى بالمواجهة الماضية أمام ميتلاند، عدد الأهداف المسجل باسم ستيفن جيرارد 21 هدفا، ليعتلي صلاح صدارة الهدافين التاريخيين للريدز في دوري الأبطال. 

- صلاح لعب مع ليفربول في دوري الأبطال 39 مباراة، سجل 22 هدفا وصنع 10 أهداف.
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