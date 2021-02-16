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رياضة

ديبالا على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:56 م
ديبالا
ديبالا
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القسم الرياضي
أعلن أندريه بيرلو المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي عن قائمة فريقه لمباراة بورتو البرتغالي المقرر لها مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
 

وتتجه بعثة يوفنتوس مساء اليوم الثلاثاء، إلى البرتغال، لخوض مواجهة بورتو.
 

وشهدت القائمة تواجد باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، بعد اتمام شفائه من الإصابة التي تعرض لها في يناير الماضي، وأبعدته عن 10 مباريات لليوفي.


وسافرت بعثة يوفنتوس بقائمة تضم كلا من:


حراسة المرمى: بوفون - تشيزني - بنسوليو.


خط الدفاع: كيليني - دي ليخت - ساندرو - دانيلو - بونوتشي - ديميرال - دي باردو - فرابوتا


خط الوسط: ماكيني - رامسي - كييزا - رابيو - بينتانكور - بيرنارديسكي - فاجيولي - كولوسيفسكي


خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديبالا - ألفارو موراتا
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