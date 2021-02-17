تحدوا العادات القديمة.. أول فريق نسائى من الصعيد ينافس بدورى الكرة الطائرة

بحماس باحثات عن الحرية، وبهمة أهل الصعيد، فى محاولة لكسر العادات والتقاليد خاصة فيما يخص الفتيات والسيدات داخل محافظات الصعيد، نجح مجلس إدارة نادى الغردقة الرياضى، فى تشكيل أول فريق نسائى للكرة الطائرة، والاشتراك بالدورى تحت 18 سنة، التابع للاتحاد المصرى للكرة الطائرة لمواجهة فرق لها باع وخبرات مثل نادى اتحاد الشرطة الرياضى ونادى المنصورة ونادى الجزيرة.

من جانبه أكد محمد الشيخي رئيس مجلس إدارة نادى الغردقة الرياضى، فريق البنات لكرة الطائرة لدينا أول فريق يسجل فى الاتحاد المصرى سواء بمحافظة البحر الأحمر أو محافظات الصعيد.

يضيف "الشيخي" لمسنا إصرار من الفتيات ومدربهم على التسجيل فى الاتحاد والمشاركة فى بطولة الدورى، فى البداية كان الأمر صعبًا خاصة أننا من محافظات الصعيد وهناك قيود على الفتيات، إلا أنه اصبح هناك دعم كبير من الاسر

يقول سعد مبروك المدير الفنى للفريق، بدأت من ما يقرب من 6 سنوات ولكن الأمر كان يقتصر على أكاديمية عانيت كثيرًا فى البداية لإقناع أولياء الأمور حتى نجحت مؤخرًا فى تسجيل الفريق لدى الإتحاد المصرى.

مشيرًا حصلت فى فترة قصيرة على ثلاث بطولات جمهورية، لدينا حلم كبير نسعى لتحقيقه نتمنى دعم الجميع فرياضة البنات لم تكن يومًا من الايام وصمة عار.

ايمان ابو العنين تيلغ من العمر 18 عامًا، سعيدة جدًا بمشاركتنا فى الدورى كأول فريق للبنات فى الصعيد، فى البداية كان الأمر غير مقبول لدى عدد كبير من الأسر حتى أصبحوا داعمين لنا بشكل كبير.

تضيف "ايمان" اسعى للتوفيق بين الدراسة والرياضة، خاصة اننى طالبة فى جامعة طنطا اسافر كثيرًا لأشارك فى التمرينات والمباريات والمواظبة على حضور المحاضرات.

من جانبه أشار عنتر مصطفى والد اللاعبة نورهان، أنا من محافظة قنا ولكنى فخور جدًا بها وبشغفها برياضة الكرة الطائرة، دائما أقوم بتشجيعها.

مضيفا البنت فى المجتمع الصعيدي لم تكن تحصل على حقوقها فى السابق كما هو الحال حاليا، حيث إستطعن إثبات انفسهن خلال السنوات الماضية فى مختلف المجالات.