ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحدوا العادات القديمة.. أول فريق نسائى من الصعيد ينافس بدورى الكرة الطائرة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:04 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله

بحماس باحثات عن الحرية، وبهمة أهل الصعيد، فى محاولة لكسر العادات والتقاليد خاصة فيما يخص الفتيات والسيدات داخل محافظات الصعيد، نجح مجلس إدارة نادى الغردقة الرياضى، فى تشكيل أول فريق نسائى للكرة الطائرة، والاشتراك بالدورى تحت 18 سنة، التابع للاتحاد المصرى للكرة الطائرة لمواجهة فرق لها باع وخبرات مثل نادى اتحاد الشرطة الرياضى ونادى المنصورة ونادى الجزيرة.

 

من جانبه أكد محمد الشيخي رئيس مجلس إدارة نادى الغردقة الرياضى، فريق البنات لكرة الطائرة لدينا أول فريق يسجل فى الاتحاد المصرى سواء بمحافظة البحر الأحمر أو محافظات الصعيد.

يضيف "الشيخي" لمسنا إصرار من الفتيات ومدربهم على التسجيل فى الاتحاد والمشاركة فى بطولة الدورى، فى البداية كان الأمر صعبًا خاصة أننا من محافظات الصعيد وهناك قيود على الفتيات، إلا أنه اصبح هناك دعم كبير من الاسر

 

يقول سعد مبروك المدير الفنى للفريق، بدأت من ما يقرب من 6 سنوات ولكن الأمر كان يقتصر على أكاديمية عانيت كثيرًا فى البداية لإقناع أولياء الأمور حتى نجحت مؤخرًا فى تسجيل الفريق لدى الإتحاد المصرى.

 

مشيرًا حصلت فى فترة قصيرة على ثلاث بطولات جمهورية، لدينا حلم كبير نسعى لتحقيقه نتمنى دعم الجميع فرياضة البنات لم تكن يومًا من الايام وصمة عار.

 

ايمان ابو العنين تيلغ من العمر 18 عامًا، سعيدة جدًا بمشاركتنا فى الدورى كأول فريق للبنات فى الصعيد، فى البداية كان الأمر غير مقبول لدى عدد كبير من الأسر حتى أصبحوا داعمين لنا بشكل كبير.

تضيف "ايمان" اسعى للتوفيق بين الدراسة والرياضة، خاصة اننى طالبة فى جامعة طنطا اسافر كثيرًا لأشارك فى التمرينات والمباريات والمواظبة على حضور المحاضرات.

 

من جانبه أشار عنتر مصطفى والد اللاعبة نورهان، أنا من محافظة قنا ولكنى فخور جدًا بها وبشغفها برياضة الكرة الطائرة، دائما أقوم بتشجيعها.

مضيفا البنت فى المجتمع الصعيدي لم تكن تحصل على حقوقها فى السابق كما هو الحال حاليا، حيث إستطعن إثبات انفسهن خلال السنوات الماضية فى مختلف المجالات.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طائرة الاتحاد 19 سنة يفوز علي دلفي ويحقق بطولة الإسكندرية

الزمالك يتلقى قرارات اتحاد الطائرة الجديدة لمواجهة فيروس كورونا

طائرة الاتحاد السكندري تنهي الدور الأول بالفوز على 6 أكتوبر

طائرة الاتحاد السكندري تواصل التحليق بالفوز على طنطا

شاهد.. أول أكاديمية في الصعيد لتعليم الجمباز للفتيات

طائرة الاتحاد تهزم هليوبلس في الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| الصحة تحذر من أمر خطير وتوجه نصيحة لأولياء الأمور.. وتفاصيل حالة عمرو أديب الصحية بعد تعرضه لحادث مروع

استشارى مناعة: هذا المرض يزيد من فرص الإصابة بكورونا بأكثر من 14 مرة

هل يجوز التيمم في البرد الشديد بدلا من الوضوء ؟ .. علي جمعة: يجوز في حالة واحدة

انتهى عصر الزعيم وبدأ عصر الرئيس.. لقب جديد لقائد كوريا الشمالية

بـ 250 ألف جنيه.. سوزوكي سياز 2021 في مصر

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

Advertisements

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير

بالصور.. تفاصيل ظهور تطبيق جديد على تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

بعد اتهامات ابن النادي.. تفاصيل جلسة الأهلي مع علي معلول لاحتواء غضبه

الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف

أخبار الرياضة | تفاصيل أزمة كهربا والسولية بمباراة المريخ.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

احذر..6 عادات تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور

بـ 250 ألف جنيه.. سوزوكي سياز 2021 في مصر

متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور