عقب افتتاحه .. «العزيمة» لعلاج ومكافحة الإدمان بالغردقة: الإقامة 5 نجوم مجانا

افتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى مركز «العزيمة» لعلاج ومكافحة الإدمان مجانا بالغردقة والذى قامت بانشائة وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسبق مع محافظة البحر الأحمر وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمجلس الوزراء والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة .

وفيما يلى بعض المعلومات عن هذا المركز :

يقام على مساحة 3500 متر مربع وبطاقة استيعابية تصل لـ96 سريرا لخدمة وعلاج الإدمان بمحافظات محرومة من خدمات علاج الإدمان مثل «البحر الأحمر – الأقصر – قنا» بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمجلس الوزراء والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة كأول مركز بمدينة الغردقة حيث سيتم استقبال الحالات من مختلف محافظات الصعيد لبدء العلاج.

وفرت وزارة التصامن عدة ادوات ترفيهية ورياضية بينها تنس طاولة وبلاي استيشن وبلياردو وملعب طائرة وساشات تليفزيون وتقديم ثلاث وجبات غذائية مختلفة وصالة رياضية وغرف مكيفة ومطعم مجهز لكافة التجهيزات ويضم المركز مطعم وصالتي تأهيل رياضي (بنج وبلياردو) ومسرح وصالة لياقة بدنية ومكتبة ومغسلة، وعيادات خارجية بمدخل مستقل من الشارع الجانبي، وأماكن خارجية وبرجولات ومسطحات خضراء.

أطلق على المركز اسم العزيمة ويقدم خدماته بالمجان ويضم المركز قسم للعيادات الخارجية بعدد «3» عيادات بسعة تشغيل «75» مريضا يوميًا كما ستتوافر بالمركز خدمة سحب السموم، «الديتوكس»، والتأهيل ويقدر عدد المستفيدين من المركز سنويًا قرابة 21 ألف مريض إدمان مقسمة ما بين 19،500 مريض عيادات خارجية و1080 مريضا حجز داخلي وهو المركز الأول من نوعه الذي يقام على أرض المحافظة لتقديم خدماته بشكل مجاني لخدمة أهالى البحر الأحمر وعدد من محافظات الصعيد.