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حوادث

نفوق ٢٠٠٠ كتكوت.. السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بالقنطرة غرب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:29 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
اندلع حريق، اليوم الأربعاء،  بمزرعة دواجن بمنطقة الحرش التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، مما أدى إلى نفوق ما يقرب من ٢٠٠٠ فرخ ولم يتسبب الحادث في خسائر بشرية.


وكان اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمزرعة دواجن بمنطقة الحرش التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.


 توجهت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث وتم السيطرة وإخماد الحريق دون وجود إصابات أو خسائر بشرية، وأسفر الحادث عن احتراق سقف الطابق الأرضي المعرش بالخشب للمزرعة ونفوق ٢٠٠٠ كتكوت.


وبالفحص تبين أن المزرعة ملك المواطن "فوزي. ش. ط".


تم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في ملابسات الحادث ولمعرفة أسباب الحريق.
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