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أخبار العالم

حان الوقت لاستبداله.. سياسيون إسرائيليون يفتحون النار على نتنياهو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:36 م
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
نفت عضو الكنيست يفعات شاشا بيتون من حزب "الأمل الجديد" برئاسة جدعون ساعر شائعات حدوث انشقاقات في الحزب.

 
وهاجمت بيتون، رئيس اليمين نفتالي بينيت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "نحن نعلم بالفعل أن بينيت في جيب نتنياهو، وهو منسق معه على مستوى عال".
 

وقالت إن نتنياهو يخاف من جدعون سار، فهو يعلم أنه الوحيد الذي يمكن أن يحل محله في الانتخابات، ويعرف أنه شخص ذو خبرة سياسية ويعرف كيف يشكل الحكومات.

 
وأضافت أنه كان من الممكن أن ينضم هاندل وهاوزر إلى حكومة نتنياهو الـ 61.


وقال عضو الكنيست رئيس حزب اليمين نفتالي بينيت إنه حان الوقت لاستبدال نتنياهو.

 
وأضاف بينت، خلال مقابلة مع إذاعة 103 FM العبرية: "الجمهور الإسرائيلي سيقرر، ونحتاج إلى المزيد من المقاعد".

 
وتابع: "أعرف كيف ألتزم بما يمكننا القيام به، أعرف كيف ألتزم بتوفير 400 ألف فرصة عمل وتفكيك احتكار الأراضي حتى تنخفض أسعار الشقق".
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