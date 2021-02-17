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أخبار العالم

استئناف الرحلات الجوية بين الأقصر والشارقة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:36 م
العربية للطيران
العربية للطيران
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قسم الخارجي
أعلنت شركة العربية للطيران الإماراتية، اليوم الأربعاء، عودة الرحلات من مطار الشارقة الدولي في الإمارات إلى الاقصر. 

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إنه تقرر استئناف الرحلات الجوية بين مطار الشارقة الدولي، ومدينة الأقصر بداية من 23 فبراير الجاري. 

وأضافت الشركة في بيانها أنه يمكن للمتعاملين الآن حجز رحلاتهم المباشرة إلى الأقصر عبر الموقع الإلكتروني، أو بالتواصل مع مركز خدمة المتعاملين، أو عبر وكلاء السفر.

وتابعت أنها توفر تغطية عالمية مجانية ضد فيروس كورونا، لجميع المسافرين. 

وأشارت إلى أن هذه التغطية ستكون مشمولة عند الحجز، دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، فيما تسري لمدة 31 يومًا، وتشمل النفقات الطبية، وتكاليف الحجر الصحي.
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