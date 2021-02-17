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سيارات

بهذه الخطوات.. تعلم الطرق الصحيحة لاصطفاف السيارة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:29 م
الطرق الصحيحة لاصطفاف
الطرق الصحيحة لاصطفاف السيارة
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صبري طلبه
ربما تكون وضعية اصطفاف السيارة من الأمور الصعبة عند البعض، نظرًا لضيق المساحات، أو أبعاد الرؤية، ثم تأتي المعادلة الحسابية والخوف من احتكاك السيارة و مشكلات الخدوش، و من الأمور المربكة أيضًا عندما تتوقف حركة الطريق بسبب تأخرك في عملية الاصطفاف المثالي.

وفي إطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أبرز النصائح الخاصة بطريقة اصطفاف السيارة.

1- أدوات التدريب 
إذا واجهت هذه المشكلة بطريقة مستمرة فمن الأفضل أن تحضر الأقماع الاختبارية، و تقوم بوضعها في مسافات متباعدة اولًا، ثم التقدم بالسيارة وبعد ذلك فقم بالانحراف قليلًا في الناحية المراد الاصطفاف بها، و معاودة فعل هذا الأمر مع تقليص مسافات الأقماع الاختبارية.

2- الاصطفاف المثالي 
عند اصطفاف السيارة بطريقة صحيحة فلابد أن تقوم بحساب المسافة المحصورة أولًا، وهل هي كافية لاصطفاف سيارتك أم لا، ثم عليك الاختيار أما الدخول بطريقة مباشرة، أو الاصطفاف بزاوية، أو بين سيارتين، وتعتبر هذه الخطوة هي الأصعب بين هؤلاء، و لكن إذا قمت باختبارات التدريب السابقة فيبدو أن الأمر سيصبح اكثر سهولة، وفي كافة الأحوال تقدم بسيارتك إلى نقطة المنتصف الواقعة بالسيارة الجانبية، ثم قم بالانحراف عند الزاوية الفارغة مع وضعية الرجوع للخلف، ثم استخدم مقود الحركة في الناحية العكسية مع الاستمرار في وضعية الرجوع، وبعد ذلك تقدم بسيارتك قليلًا وكن في نقطة المنتصف.

3- آليات الاصطفاف 
من الضروري أن تهتم بوضعية المرايات الجانبية، وضبطها بطريقة صحيحة لكي تتمكن في الاصطفاف، ولا شك أن مستشعرات الركن والكاميرات الأمامية و الخلفية، تتيح لك الحماية والحصول على اصطفاف مثالي.
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