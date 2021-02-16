خليها زيرو.. نصائح مهمة تجعل سيارتك أنيقة دائما

يحلم الكثير باقتناء سيارة جديدة وعند تحقيق هذا الحلم ومع مرور الوقت؛ ربما تتأثر السيارة بعدة عوامل مثل الحالة الجوية أو الظروف المختلفة بتحديات الطريق، وتظل صورة سيارتك الجديدة بعد اقتنائها، خالدة أمام أعينك حالمًا بعودتها كما كانت.

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز النصائح لكي تجعل سيارتك أنيقة دومًا

1- جنوط السيارة وحالة الإطارات

من الضروري أن تهتم جيدًا بالحالة العامة لجنوط السيارة، ولا تجعلها عرضة للخدوش أو الاحتكاكات القوية، والتي ربما تنتج عن سوء استخدامك الشخصي عند الاصطفاف، ومن اللازم أن تختبر جسم الاطار بعناية و المحافظة على مستوى ضغط الهواء بداخله، و اتباع مواعيد تغييره عند تعرضه إلى أي من اشكال التلف.

2- الحالة الداخلية للمقصورة

لا بد أن تحصل مقصورة سيارتك على العديد من عناصر الأناقة والتي تتمثل في، نظافتها الداخلية، و حالة التابلوه وخلوه من الأتربة، و مستوى نظافة الفرش الداخلي، بالإضافة إلى رائحتها العطرة.

3- المصابيح وإضاءة السيارة

لكي تتمتع برؤية مثالية على الطريق، فمن الأفضل أن تهتم بصيانة مصابيح سيارتك و استبدال اللمبات التالفة، وذلك لتحصل على الأفضلية في الرؤية، ولكي تكون أيضا مقدمة سيارتك ساحرة وبراقة.

4- الحماية من الخدوش

عليك أن تختار وضعية صحيحة للاصطفاف، و من الأفضل أن تبتعد عن الاعمدة الخرسانية، أو لوحات الدعاية، و الأشجار الشاهقة، ومن الأفضل أن تقوم بوضع لاصق الحماية الشفاف على الهيكل الخارجي للسيارة لحمايتها من الخدوش، ولا شك أن غطاء السيارة من الوسائل الهامة و التي تحافظ على طلاء سيارتك.