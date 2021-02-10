قبل السفر ليلاً.. أبرز النصائح لحماية قائدي السيارات

ربما تتعلق طبيعة عملك بالسفر في الأوقات الليلية، أو تتعرض لظرف مفاجئ يجعلك تخوض رحلة ليلية استثنائية، أو تكون بالفعل من محبي السفر ليلًا، وفي كافة الأحوال تبقى عوامل السلامة والأمان في المقام الأول لدينا، ونسعى دومًا للوصول إلى أعلى درجات الحماية لقائدي السيارات.

وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز النصائح لقائدي السيارات الخاصة بالسفر في الأوقات الليلية.

1- الرؤية المثالية

يجب أن تتأكد من الحالة العامة لمصابيح السيارة، وذلك لكي تحصل على مستوى رؤية مثالي، ومن الأفضل أن تقوم بتغيير اللمبات التالفة واستبدالها، و كن حذراً في استخدام الأنوار العالية حتى لا تزعج الآخرين، و احرص على تفعيلها بصورة مثالية.

2- العجلة البديلة

قبل أن تستقل سيارتك فمن الضروري أن تقوم بفحص جميع اطارات السيارة، و متابعة الحالة العامة للعجلة البديلة "الاستبن" و الاطمئنان على نسبة ضغط الهواء بداخلها، فمن الممكن أن تلجأ إليها في حالة تلف احد الاطارات على الطريق، فكن مستعداً دائمًا.

3- القيادة المثالية

إذا شعرت بالنعاس أو الإرهاق، فيجب أن تتوقف قليلًا لتستعيد نشاطك ولكي تواصل من جديد، و ننصح بعدم تناول الوجبات الدسمة لخطورتها على المعدة و القولون، و لاشك أن الالتزام بالسرعات المقررة، و الحارات المرورية، و مسافات الأمان أيضًا ، تشكل أهمية كبيرة و تمنحك الأفضلية و الحماية أثناء القيادة.