ضبط بدل عسكرية ورتب وأنواط وشعارات مخالفة بالسعودية.. شاهد

نجحت السلطات الأمنية في العاصمة السعودية الرياض، في ضبط 30 بدلة عسكرية وأكثر من 800 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة.





جاء ذلك، خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية، في إمارة منطقة الرياض ، على محلات تفصيل الملابس العسكرية ، في محافظة الخرج ، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.





كما تمكنت من ضبط ماكينة تطريز الشعارات والأنواط، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها ومصادرتها.





وتأتي هذه الجولات بمتابعة من أمير منطقة الرياض الملكي الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.



