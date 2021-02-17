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أخبار العالم

ضبط بدل عسكرية ورتب وأنواط وشعارات مخالفة بالسعودية.. شاهد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:12 م
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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محمود نوفل
نجحت السلطات الأمنية في العاصمة السعودية الرياض، في ضبط 30 بدلة عسكرية وأكثر من 800 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة. 

جاء ذلك، خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية، في إمارة منطقة الرياض، على محلات تفصيل الملابس العسكرية، في محافظة الخرج، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية. 

كما تمكنت من ضبط ماكينة تطريز الشعارات والأنواط، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها ومصادرتها.

وتأتي هذه الجولات بمتابعة من  أمير  منطقة الرياض الملكي الأمير فيصل بن بندر، ونائبه  الأمير محمد بن عبدالرحمن، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، مكتب العمل، وقوة المهمات والواجبات في الخرج.
ضبط بدل عسكرية ورتب وأنواط وشعارات مخالفة بالسعودية.. شاهد
ضبط بدل عسكرية ورتب وأنواط وشعارات مخالفة بالسعودية.. شاهد
ضبط بدل عسكرية ورتب وأنواط وشعارات مخالفة بالسعودية.. شاهد
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