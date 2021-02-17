دعم نقدى مشروط.. تفاصيل وموعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة من خلال الدعم النقدي المشروط، بعد انتهاء جائحة كورونا.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعي، بحضور أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي بوزارة التموين.





ومن المقرر أن يحصل المواطن على قيمة دعم الخبز نقدا داخل بطاقة التموين بدلا من الدعم العيني الممثل في 5 أرغفة/يوميا للفرد بشرط تحول المنظومة إلى الدعم النقدي المشروط.





وأشار إلى أن تحرير منظومة المخابز أمر جيد، وتساعد علي فتح مجالات للعمل لافتا إلى أن الدعم النقدي المشروط لا يوجد فيه تضخم والمواطن سيكون سيد المنظومة أكثر مما هو الآن.





وأشار إلى أن فكرة التحول للدعم النقدي المشروط لرغيف الخبز ستتم علي غرار السلع التموينية، من خلال كارت فلوس حيث سيتم حساب نقود له علي بطاقة التموين بتكلفة عدد الأرغفة التي يصرفها من خلال البطاقة، ويحصل علي الحصة التي يحتاجها من الخبز وما يتبقي يتم وضعه في حسابه يشتري ما يريد.



