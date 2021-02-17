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رياضة

ميدو جابر: كنا الأفضل أمام الاتحاد والتوفيق لم يحالفنا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:45 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
قال ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن التعادل في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري غير مُرضٍ تمامًا بالنسبة إلى الفريق، لا سيما أن فريقه قدم أداءً قويًّا على مدار الشوطين، وكان الأقرب للتسجيل في كل توقيتات المباراة.

وكان سيراميكا كليوباترا تعادل إيجابيا مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد السويس، بالجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف ميدو جابر "سيراميكا كليوباترا كان الأحق بالفوز في مباراة اليوم، الجميع شاهد اللقاء، ولم يحالفنا التوفيق، رغم السيطرة معظم فترات اللقاء، والوصول إلى مرمى الاتحاد السكندري في أكثر من فرصة". 

وعن أهداف سيراميكا كليوباترا في لقاء اليوم، قال "نتمنى بالقطع نهاية الدوري في أفضل مركز يمكننا الوصول إليه، ولكن هذا الكلام سابق لأوانه، الدوري هذا الموسم قوي جدا، ونحن نجتهد فيه بقدر استطاعتنا، ونتمنى التوفيق لتحقيق هدفنا الذي تتمناه".
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