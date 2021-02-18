البيدج مش بتاعته.. عبد الله جمعة ينفي سخرية صالح جمعة من الإسماعيلي

نفى عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك ما نسب لشقيقة بعد قيام إحدى الصفحات الموثقة بالعلامة الزرقاء باسم صالح جمعة بالسخرية من النادي الإسماعيلي بعد الخسارة أمام الزمالك .

ونشر عبد الله جمعة صورة البوست الذى يسخر من الإسماعيلي وعلق عليها قائلا "البيدج دي مش بتاعت صالح ..ويعتبر لجمهور الإسماعيلي واحنا في الأساس من عايلة إسماعلاوية وكل الاحترام والتقدير للنادي الإسماعيلي العريق ".



وانتهت أحداث مباراة الزمالك والاسماعيلي بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز





ويجري لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد اليوم، الخميس، قبل السفر إلى السنغال استعدادًا لمواجهة تونيجث في دوري أبطال إفريقيا.



ويحصل اللاعبون على التطعيمات الخاصة قبل خوض الرحلة الأفريقية.



ويواجه الزمالك فريق تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا علما بأنه تعادل مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى باستاد القاهرة الدولي.