صحف الإمارات اليوم: محمد بن زايد يتلقى رسالة من بوتين.. الاعتذارات تؤجل إعلان الحكومة الكويتية.. وأول مكالمة بين بايدن ونتنياهو.. والرئيس الأمريكي يدعو لنسيان ترامب

الإمارات ترفع الحظر عن «737 ماكس».. وتصدر قرار السلامة

التحالف يدمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه السعودية

إسرائيل تطلق "الشارة الخضراء" بعد تلقيح 4 ملايين من السكان

بدء حملة التلقيح في اليابان

تراجع عدد الإصابات بـ «كورونا» عبر العالم

مجلس الأمن يقود خطة تلقيح عالمية ضد «الجائحة»

ترامب: تويتر "مملّ" ومن المرجح أن يكون بايدن "مضطربًا عقليًا"













تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.









فقد سلطت صحيفة "الاتحاد" الضوء على اعلان وارة الصحة المصرية تسجيل 618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة.









وأفادت الوزارة، في بيانها اليومي بأن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها ارتفع حتى مساء الأربعاء إلى 175677 حالة من بينهم 10150 وفاة. وارتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 136081 شخصًا.









محليا، أبرزت صحيفة "الوطن" تلقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الأربعاء، رسالة خطية من فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.. إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين.









وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى إعلان وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 3452 إصابة جديدة بفيروس «كورونا». وبذلك، يبلغ مجموع الحالات المسجلة 358 ألفًا و583 حالة. وأعلنت الوزارة عن وفاة 14 شخصًا نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1055 حالة.









كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3570 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 343 ألفًا و935 حالة.









وأوضحت صحيفة "الخليج" إعلان مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، سيف السويدي، أنه تم رفع الحظر عن الطائرة «737 ماكس» وإصدار قرار السلامة لعودتها للخدمة في الأجواء.









عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة "الاتحاد" بإعلان قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وتدمير طائرتين من دون طيار «مسيرتين»، أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.









وأكد المتحدث باسم التحالف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.









وقالت صحيفة "الخليج" إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، جدد ثقته بالشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء المكلف، وتقديره لما تقوم به الحكومة من جهود بناءة لمواجهة مختلف تداعيات جائحة كورونا، فيما أجلت الاعتذارات والعزوف عن تولي المناصب الوزارية، إعلان تشكيل الحكومة الحديدة.









وعزت مصادر مطلعة لـ«الخليج»، تأخر إعلان رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد في إعلان تشكيلة حكومته الثالثة، إلى أسباب عدة في مقدمتها الاعتذارات الكثيرة، والعزوف عن قبول المناصب الوزارية، إضافة إلى «الفيتو» النيابي على كثير من الأسماء أو التوجهات السياسية.









وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى استدعاء استدعت الحكومة السودانية سفيرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بغرض التشاور، في ظل تصاعد التوتر والخلافات بين البلدين، حسب مسؤول سوداني أمس، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، منصور بولاد: «استدعى السودان سفيره لدى أديس أبابا بغرض التشاور حول العلاقات بين البلدين».









وأشارت صحيفة "البيان" إلى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث معه هاتفيا أمس، الأربعاء، في أول مكالمة بينهما منذ تولي بايدن منصبه.









وقال نتنياهو في تغريدة عبر موقع "تويتر" إنه وبايدن تحدثا لمدة ساعة تقريبا في محادثة "ودية للغاية ودافئة".









وذكرت صحيفة "الوطن" أن إسرائيل التي تنفذ حملة تطعيم طموحة مع نسبة هي الأكثر ارتفاعا في العالم بالنسبة إلى الأفراد الذين حصلوا على اللقاح، أطلقت خطة "الشارة الخضراء" المثيرة للجدل والتي تسمح لمن يحملها فقط بدخول الأندية الرياضية والمطاعم والحفلات، وحصل أكثر من أربعة ملايين إسرائيلي على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما تلقى أكثر من 2,6 مليون شخص الجرعتين اللازمتين من اللقاح، وفق الأرقام الأخيرة لوزارة الصحة.









وقالت صحيفة "البيان" إنه من المقرر أن تعقد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا محادثات مع الولايات المتحدة، اليوم الخميس، لبحث الخطوات التالية حول النزاع النووي مع إيران المبرم العام 2015.









دوليا، أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن اليابان أطلقت، أمس الأربعاء، حملة التلقيح ضد «كوفيد-19»، وكان أفراد الطواقم الطبية أوائل الذين تلقوا اللقاح أمس، إثر الموافقة التي صدرت الأحد على استخدام لقاح فايزر/‏‏‏‏بايونتك في الأرخبيل.









فيما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تراجع بنسبة 16% في الإصابات الجديدة بالفيروس في العالم، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن الأزمة لم تنتهِ بعد، وفي الوقت الذي دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مجموعة العشرين إلى وضع «خطة عالمية للتلقيح»، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الى «الضرب بقوة» لدعم الشعب اقتصاديًا في مواجهة تداعيات الوباء مع خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 1900 مليار دولار.









وذكرت صحيفة "الخليج" أن أعضاء مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة أطلقوا، أمس، دعوات لتنسيق الجهود العالمية في التلقيح ضد «كوفيد- 19»، محذرين من أن التفاوت الواسع في جهود التلقيح تضع العالم بأكمله في خطر.











وأوضحت صحيفة "البيان" إعلان دونالد ترامب حربًا مفتوحة على زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي يتهم الرئيس السابق بأنه مسئول عن اقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول)، في انفصال مدو يشكل رمزًا للانقسامات التي تمزق الجمهوريين.









كما ذكرت صحيفة "البيان" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد شن هجوما على وسائل الإعلام أمس، الأربعاء، في أولى مقابلاته منذ مغادرته البيت الأبيض، كما انتقد خلفه جو بايدن.









وعندما سُئل ترامب عن العودة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال إنه "يتفاوض مع عدد من الأشخاص". وأضاف: "هناك أيضا خيار آخر لبناء موقعك الخاص، لأن لدينا (قاعدة دعم) أكثر من أي شخص آخر، لذا يمكنك حرفيا بناء موقعك الخاص".









كما انتقد ترامب الرئيس جو بايدن، مرجحا أن يكون "مضطربا عقليا".









في سياق متصل، توجه الرئيس جو بايدن إلى الأمريكيين مباشرة للرد على اسئلتهم واستفساراتهم.









ومن مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن خلال منتدى للرد على أسئلة المواطنين، بثته شبكة «سي ان ان» بشكل مباشر، رفض بايدن التطرق الى الرئيس السابق، وردًا على عدد من الأسئلة قال: «لن أتحدث عنه.. لقد تعبت من الحديث عن دونالد ترامب». وأضاف: «طيلة السنوات الأربعة الماضية كان الحديث عن ترامب. أما بالنسبة للأعوام الأربعة المقبلة أريد أن يكون الحديث والأخبار فقط عن الشعب الأمريكي».









وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى ظهور زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون، للمرة الأولى علنًا منذ أكثر من سنة، كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، أمس، منهية غيابًا عزاه البعض إلى فيروس كورونا، وآخرون إلى حمل محتمل.







