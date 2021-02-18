ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الثلوج تتسبب في قطع الكهرباء وتعطيل حركة المرور بـ أثينا.. شاهد

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:53 م
ثلوج
ثلوج
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو عن تغطية معبد الأكروبوليس في موجة برد تجتاح أثينا.


وقد غطت طبقة كثيفة من الثلوج معبد الأكروبوليس والعديد من المعالم التاريخية الأخرى في العاصمة اليونانية أثينا، مما تسبب فى تعطيل حركة المرور وقطع الكهرباء، وغطت الثلوج معبد البارثينون والبرلمان اليوناني وأكاديمية أثينا وتمثال سقراط وغيرها.


وقد ظهر عناصر الحرس الرئاسي، المعروفون أيضا باسم "إيفزونز"، خارج البرلمان وهم يرتدون المعاطف فوق الزي التقليدي لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة.


وأغلقت السلطات معظم وسائل النقل العامة من بينها خدمات العبارات إلى الجزر اليونانية، كما شهدت الرحلات الجوية من المطارات الإقليمية إلى أثينا انقطاعات، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تخف موجة البرد مطلع الأسبوع القادم.

تشهد اليونان أعنف عاصفة ثلجية منذ 10 سنوات، تسببت في تعطل الكثير من مظاهر الحياة، فيما دعت الحكومة المواطنين إلى البقاء في منازلهم وتم تعليق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.


درجات الحرارة انخفضت إلى 20 درجة تحت الصفر.


وشهدت حركة السفر اضطرابا وتسببت في قطع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق اليونان.

 

وتسببت العاصفة الثلجية في قطع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من العاصمة أثينا وضواحيها، كما أسفرت عن مصرع 3 أشخاص.



وصرحت شركة "هيدنو" المشغلة لشبكة الطاقة الحكومية، بأن الثلوج قطعت مئات الأشجار التي سقطت على خطوط الكهرباء وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 85 خطا متوسط الجهد.


وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى وفاة اثنين من مرضى المستشفيات بعد تعطل أجهزة التنفس الاصطناعي، كما تسبب في نزول نحو 400 عامل كهرباء إلى الشوارع في منطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تساقط ثلوج نادر يضرب إسبانيا بسبب العاصفة فيلومينا

رياح قطبية.. الثلوج تغطى إسبانيا وتضع البلاد في حالة تأهب

إسبانيا تواجه العاصفة الثلجية بالجيش..تفاصيل

بعد إعلان حالة الطورائ الحمراء.. الكويت توجه تحذيرا شديدا لمواطنيها في إسبانيا

30 سنتيمترا من الثلوج.. شلل في إسبانيا بسبب أسوأ عاصفة منذ 50 عاما.. فيديو وصور

إسبانيا ترزح تحت الثلج.. وتوقعات بموجة برد جديدة غير مسبوقة.. فيديو

ترشيحاتنا

مدير بريزنتيشين يطرح حلولا لإنهاء أزمة تجديد عقد ساسي مع الزمالك

ضربة لتل أبيب.. الاتحاد الأوروبي يسعي لإدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء

وفاة أكثر من 5000 إسرائيلي خلال شهر.. تل ابيب تشهد أكبر فاجعة خلال 20 عاما

جريمة تهز الإسماعيلية .." فراويلا " انتهز صلاة الفجر لقتل وكيل الزراعة الأسبق وزوجته

الحب علاج لكل شيء.. رسالة من ياسمين صبري عبر إنستجرام

خريطة تساقط الأمطار.. الأرصاد: سنتعرض لمنخفض جوى آخر الأسبوع القادم.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تؤكد: نصف المعافين من فيروس كورونا أصيبوا بهذا المرض

بإطلالة رياضية.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها على إنستجرام

رسميا.. طرح مرسيدس سي كلاس الجديدة ونيسان قشقاي بعد أيام | صور