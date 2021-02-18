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أخبار البلد

السيسي: مصر حريصة على دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:25 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه شرف اليوم باستقبال أخيه عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وأضاف: "وقد تشاورنا سويًا حول أهم القضايا المشتركة بين مصر وليبيا".


وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شرفت اليوم باستقبال أخي عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة".


وتابع: "وقد تشاورنا سويًا حول أهم القضايا المشتركة بين مصر وليبيا وحرص مصر الدائم على دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته".
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