وزير التعليم: امتحان موحد متعدد التخصصات لطلاب الإعدادية .. 7 مارس

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحان موحد متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية يوم 7 مارس في جميع المواد لمدة 3 ساعات أو أكثر.





وبالنسبة لـ الطالب الذي سيجتاز هذا الامتحان فسيكون قد تم تقييمه فى الفصل الدراسي الأول، وسيكون امتحان الترم الأول بدون درجات ، و الهدف منه اجتياز الطالب لامتحانات الترم الأول وانتهاء منهج الفصل الدراسى الأول فقط.





وقال وزير التربية والتعليم : أن هذا القرار سيضمن تقييما عادلا للطلاب ، ويجنبنا فكرة حضور الطلاب أكثر من يوم وتجمعهم داخل اللجان.



