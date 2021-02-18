وزير التعليم: امتحان موحد متعدد التخصصات لطلاب الإعدادية .. 7 مارس

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحان موحد متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية يوم 7 مارس في جميع المواد لمدة 3 ساعات أو أكثر.
وبالنسبة لـ الطالب الذي سيجتاز هذا الامتحان فسيكون قد تم تقييمه فى الفصل الدراسي الأول، وسيكون امتحان الترم الأول بدون درجات ، و الهدف منه اجتياز الطالب لامتحانات الترم الأول وانتهاء منهج الفصل الدراسى الأول فقط.
وقال وزير التربية والتعليم : أن هذا القرار سيضمن تقييما عادلا للطلاب ، ويجنبنا فكرة حضور الطلاب أكثر من يوم وتجمعهم داخل اللجان.
وأضاف : سيتم احتساب المجموع على الامتحان الأخير في يونيه وليس الترم الأول، موضحا أن من لا يرغب فى دخول امتحان الفصل الدراسى الأول المجمع له حرية الاختيار على أن يدخل الترم الثانى فى امتحان يونيو بمنهج العام الدراسى بأكمله.