رشوان توفيق: لن أعتزل التمثيل

وكان الفنان القدير رشوان توفيق،انضم مؤخرا إلى جمعية أبناء فنانى مصر للثقافة والفنون، ووقع استمارة عضوية الجمعية بمنزله.





واستقبل الفنان رشوان توفيق بمنزله، المستشار ماضي توفيق الدقن، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وإيمان محمد شوقي، سكرتير عام الجمعية، والشاعر والكاتب محمد أحمد بهجت، ووقع فى حضورهم استمارة العضوية بالجمعية.





من جانبه أعرب المستشار ماضي توفيق الدقن، عن سعادته الكبيرة بانضمام قامة وقيمة فنية كبيرة مثل الفنان الكبير رشوان توفيق، وأكد أن انضمامه للجمعية سيكون إضافة قوية وشرفا كبيرا حظت به الجمعية.