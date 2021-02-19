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فن

رشوان توفيق: لن أعتزل التمثيل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:20 م
رشوان توفيق
رشوان توفيق
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شيرى نبيل
أكد الفنان رشوان توفيق أنه لن يعتزل التمثيل،مشيرا إلى أن الأدوار التي تم عرضها عليه لا تناسبه خاصة بعد مشواره الفني الطويل.

وقال رشوان توفيق،في تصريح لـ"صدى البلد":إن الأعمال التي تعرض علي لا تناسبني فأنا شاركت  في أعمال درامية قوية ما زال الجمهور يتابعها ،مشيرا إلى أن هناك نجوما استطاعوا أن يقدموا مؤخرا أدوارا رائعة مثل الفنان أمير كرارة فهو فنان موهوب يعشق تمثيله .

وكان الفنان القدير رشوان توفيق،انضم مؤخرا إلى جمعية أبناء فنانى مصر للثقافة والفنون، ووقع استمارة عضوية الجمعية بمنزله.

واستقبل الفنان رشوان توفيق بمنزله، المستشار ماضي توفيق الدقن، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وإيمان محمد شوقي، سكرتير عام الجمعية، والشاعر والكاتب محمد أحمد بهجت، ووقع فى حضورهم استمارة العضوية بالجمعية.

من جانبه أعرب المستشار ماضي توفيق الدقن، عن سعادته الكبيرة بانضمام قامة وقيمة فنية كبيرة مثل الفنان الكبير رشوان توفيق، وأكد أن انضمامه للجمعية سيكون إضافة قوية وشرفا كبيرا حظت به الجمعية.
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