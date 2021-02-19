مفاجأة.. الكاف لم يبلغ الأهلي بتعديل موعد مباراة سيمبا التنزاني





وقال المصدر، إن الكاف لم يرسل أي خطاب حتى الآن يفيد تعديل موعد المباراة من الساعة الثالثة عصرا إلى التاسعة مساء.





كان نادي سيمبا أعلن منذ قليل ، أن مباراة الأهلي ستقام في تمام التاسعة مساء " بتوقيت القاهرة" بدلا من الثالثة عصرا.





وتسافر بعثة الأهلي إلى تنزانيا مساء اليوم الجمعة، علي متن طائرة خاصة، لخوض مباراة سيمبا.

ويفقد الأهلي أمام سيمبا التنزاني كلا من حسين الشحات للإيقاف من الإتحاد الأفريقي 4 مباريات بعد أحداث إشتباكه مع مصطفي محمد في نهائي دوري الأبطال وكذلك علي معلول ووليد سليمان وصلاح محسن للإصابة.

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" لم يبلغ مجلس إدارة النادي الأهلي بتعديل موعد مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني، المقرر لها الثلاثاء، المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.