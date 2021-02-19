علي الدين هلال: حقبة الرئيس السيسي الأقرب لفترة عبدالناصر.. فيديو

قال الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب الأسبق، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس السيسي يغامر بشعبيته في بعض الأحيان من أجل مستقبل أفضل للدولة المصرية.





وأضاف "هلال"، خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرئيس السيسي يسعى إلى تطوير شامل في الدولة المصرية، لافتا إلى أن حقبة الرئيس السيسي تعتبر مرحلة تغيير وجه مصر، وهي الأقرب لحقبة الزعيم الراحل عبدالناصر.





وأوضح وزير الشباب الأسبق، أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس السيسي ضحى بشعبيته عندما اتخذ قرار رفع الدعم عن المواد البترولية، معقبا: "الرئيس السيسي لم يختبئ خلف الحكومة عند اتخاذ هذه القرارات، ولكن تصدى للمشهد".





وأكمل وزير الشباب الأسبق، استاذ العلوم السياسية، أن الرئيس السيسي يسعى دائما للصالح العام، ولا بد من الاستقرار لكي يتم إرضاء جميع الطبقات في الشعب المصري.



