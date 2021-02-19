عٌثر عليه نافقًا.. حكاية حوت كفر الشيخ.. قذفته الأمواج والبيئة تتخذ الإجراءات اللازمة.. فيديو وصور

الحوت يزن 10 أطنان وطوله 13 مترًا من فصيلة «الزعنفي»

«البيئة» تشكل لجنة لتحديد نوع الحوت وبيان سبب نفوقه

دفن الحوت النافق في جير حي للاستفادة منه مستقبلًا في الأبحاث العلمية





قذفت أمواج البحر المتوسط، أنثى حوت نافقة يبلغ طولها نحو 13 مترًا، ضخمة الحجم، على احد شواطئ البحر المتوسط بمنطقة الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس، وذلك وسط الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها محافظة كفر الشيخ، بسبب نوة الشمس الصغرى.





البداية، عندما تلقت وزارة البيئة من خلال غرفة عمليات الإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية، بلاغًا من أحد الصيادين بالعثور على حيوان بحري نافق على إحدى شواطئ البحر المتوسط المطلة على قرية الجزيرة الخضراء بمحافظة كفر الشيخ.





ومن جانبها، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فور تلقي البلاغ، توجيهاتها بتشكيل لجنة من المختصين بقطاع المحميات الطبيعية والإدارات المعنية لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة وسرعة تحديد نوع الحيوان و أسباب النفوق.





أسفرت المعاينة عن بيان الحيوان البحري النافق هو لأنثى حوت من فصيلة "ذو الزعنفة الظهرية" Fin Whale ويبلغ طولها 12.60م وقطر الجسم 2.5م وتزن حوالي 10 أطنان وهو أحد الأنواع المنتشر وجودها في مياه البحر المتوسط ويتغذى على الهائمات البحرية والأسماك والقشريات والرخويات صغيره الحجم.

وتبين أن نفوقه كان منذ عدة أيام داخل مياه البحر المتوسط وقد قذفته الأمواج لمنطقة البلاغ خلال الأحوال الجوية الحالية التي تمر بها البلاد، بعد أن بلغت ارتفاع الأمواج أعلى من 5 أمتار وتخطت سرعة الرياح الـ 120 كم /ساعة مع تيارات بحرية قوية، وهذا ما يؤكده دخول الحوت في مرحلة التحلل الرمي شبه التام في مناطق عديدة بالجسم بما يؤكد أن النفوق منذ عدة أيام.





وتمكن فريق العمل المكلف بأخذ العينات من الحوت النافق تمهيدًا لإجراء التحليلات المعملية للوصول لسبب النفوق تحديدًا خاصة في ظل عدم وجود أي أصابات ظاهرية تدل على سبب النفوق ونتيجة لدخول الجسم لمرحلة التحلل الرمية.





واستقر فريق العمل المكلف بمتابعة الحدث على انتشال الحوت ودفنه بطريقة آمنة بعيدًا على منطقة المد والجزر على نفس شاطئ العثور عليه لاستعادة الهيكل العظمي للاستفادة منه في الأبحاث العلمية بعد عدة سنوات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.





وكشفت مصادر خاصة «صدى البلد»، أن معاينة اللجنة المختصة، كشفت أن نوع الحوت أنثى، من فصيلة الحوت الزعنفي، وتبلغ وزنها نحو 10 أطنان وطولها 13 مترًا، ضخمة الحجم، قذفتها الأمواج إلى شاطئ البحر، وأنها نافقة، ولا تصلح للتحنيط نظرًا لضخامتها.





وأضافت المصادر، أنه تم اتخاذ الإجراءات البيئة والصحية اللازمة والمتبعة، من خلال دفنها بجوار المكان المعثور عليها بنحو 50 مترًا، من خلال حفر حفرة كبيرة، ووضع طبقة من الجير الحي أسفلها، ووضعها بها، ثم تغطيتها بطبقة أخرى من الجير الحي لكي تعمل على تحليل لحومها نظرًا لدسامتها.





وتابعت، المصادر، وتم الردم عليها، ونقوم بعد ذلك بتركها لمدة عام إلى عام ونصف وخلال هذه الفترة يعمل الجير الحي على تآكل لحوم أنثى الحوت النافقة، ويتبقى فقط الهيكل العظمى الخاص بها، وعقب ذلك يمكن استخراج الهيكل العظمي والاستفادة منه بإيداعه بإحدى متاحف الأحياء المائية ومعاهد علوم البحار.



