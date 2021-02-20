مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون، في حادث تصادم مروع بطريق وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي في التقاطع بين طريقى السويس القاهرة من الكيلو 109 والسويس الإسماعيلية الصحراوى ومحور 30 يونيو.





تلقى الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس بلاغا بحدوث حادث تصادم اتوبيس ميني مع سيارة نقل طريق الوردة البيضاء المتجه الى محور 30 يونيو وتم توجيه 15 سيارة إسعاف لموق الحادث.





تبين وجود جثث بموقع الحادث وتحتاج تدخل قوات الحماية المدنية لاستخراج الجثث وأشلائها فتم أخطار العميد سامح بسيم للتدخل بمعدات بموقع الحادث.





تبين من المعاينة الأولية أن رقم الاتوبيس ٨٢١٧ ط ى ر والنقل ٢٢٩٩ سويس على جرار ٤٥٨ على ٢٨

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وأشرف الدكتور محمد طنطاوى على نقل 6 مصابين منهم 3 أطفال حالات متوسطة و شديدة اتجاه مستشفى السويس العام.





تم استخراج 3 جثث و باقي جثث محتجزه وجار استخراج الاشلاء بمعرفة الحماية المدنية.





والضحايا هم حازم فتحي شعبان، و سيده مجهولة الهوية، وعادل عبدالله علي، و هاني فتحي مبارك، و محمد شعبان علي، و مجهول نصف جثة، و مجهول هوية أخر، ور ضا السيد زهران، و محمود يحي محمود.





والمصابين في الحادث هم يوسف السيد سعد 11 كدمات وسحجات متفرقه وما بعد الارتجاج، و هنا السيد سعد 9شهور كدمات وسحجات وما بعد الارتجاج، و محمد السيد 10سنوات كدمات وجروح وما بعد الارتجاج، و احمد صبحي احمد 25سنه كسر بالساق وكسر بالفخذ الايسر وكسر بالساق اليمنه، و خديجه السيد سعد 9سنوات كسر بالساق اليمنه وما بعد الارتجاج، و السيد عبده السيد 42 سنه كسر بالساق اليسره.





انتقلت قوات أمن السويس وتأمين الطرق لموقع الحادث تحت أشراف اللواء محمد الألفى مدير الأمن لتحرير محضر بالواقعة والوصول لأسباب الحادث والتسبب فيه ورفع أثار الحادث و عودة حركة المرور تحت إشراف العميد عمرو أنور مدير المرور.





تم إخطار النيابة العامة بالسويس للتحقيق تحت أشراف المحامى العام لنيابات السويس.











