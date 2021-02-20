ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نوال الزغبى: كلما زادت ثقتك بالله أدهشك أكثر

السبت 20/فبراير/2021 - 11:32 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
وجهت الفنانة نوال الزغبى رسالة لـ متابعيها من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " . 
وكتبت نوال الزغبى " كلما زادت ثقتك بالله ... كلما أدهشك أكثر .. صباح الخير ". 

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

يذكر أن أحدث ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نوال الزغبي تثير إعجاب جمهورها بـ إطلالة جديدة لها.. شاهد

نوال الزغبي عبر تويتر: 2020 اسوأ عام

مليون سبب للابتسام.. نوال الزغبي توجه رسالة أمل لجمهورها عبر انستجرام

بإطلالة كاجوال.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور لها

بمناسبة السنة الجديدة.. نوال الزغبي توجه رسالة إلى متابعيها

نوال الزغبى تشارك متابعيها بإطلالة جديدة .. شاهد

ترشيحاتنا

قطع المياه عن 16 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد والقنوات الناقلة

الحسين وباب الوزير تدخل التطوير.. مشروع ضخم لإعادة إحياء المنطقة وقرار هام من المحافظ

حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة وحكم خروجهما على انفراد.. الإفتاء ترد

أحمد سمير: اتظلمت واتغدر بيا في الزمالك وبحلم ألعب في الأهلي

بطائرات هليكوبتر.. اعتداء سافر من الجيش الإثيوبي ضد السودان

Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

أسرة "هالة" أول مولودة تحمل اسم وزيرة الصحة: شهدنا تحسن الخدمات وتوفير كافة المستلزمات الطبية.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد الوصول لهويته.. تطورات جديدة حول المتحرش بالفنانة بدرية طلبة

الأعلى للجامعات يجتمع لمناقشة القرارات حول التيرم الثاني والامتحانات.. اليوم

دعاء التحصين من الحسد والعين بـ4 سور قرآنية.. رددها بعد صلاة الفجر

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الإكثار من الدقيق الأبيض يهدد الإنسان بالموت

من الألماس وجلد التمساح.. سعر خرافي لـ ساعة مي عمر في أحدث ظهور لها

أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور