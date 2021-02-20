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أخبار العالم

دولة عربية تسجل تطورا خطيرا في إصابات كورونا لأول مرة

السبت 20/فبراير/2021 - 02:31 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أفادت وكالة الأنباء الرسمية في العراق، بتسجيل إصابات شديدة لدى الأطفال والأعمار الشابة بفيروس كورونا، لأول مرة  في البلاد.


وذكرت الصحة العراقية في بيان لها، أن ارتفاع الإصابات يعرض المؤسسات الصحية إلى خطر فقدان السيطرة بشكل تام على الوضع الوبائي في البلاد.


وكانت الوزارة أطلقت الخميس تحذيرًا، من سلالة كورونا المتحورة الأشد والأسرع انتشارا، والتي ظهرت بداية في بريطانيا وجنوب أفريقيا. 


وأعلن وزير الصحة، حسن التميمي، في مؤتمر صحفي حينها، عن تفشٍ سريع للسلالة الجديدة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، مشيرا إلى أن أكثر من خمسين بالمائة من الإصابات التي تسجل في مؤسسات وزارة الصحة هي من السلالة المتحورة.


وأضاف: "تم تسجيل إصابات بين الأطفال والشباب، ما ينذر بخطر كبير، ولا سيما بعد زيادة الحالات الحرجة والشديدة وكذلك نسبة الدخول إلى المستشفيات، ودعا إلى الابتعاد عن التنقل بين المدن، فضلًا عن تفادي التجمعات.


يذكر أن اللجنة المعنية بمكافحة الفيروس كانت قد أعلنت السبت الماضي فرض حظر تجول من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا لمدة أسبوعين.


وتضمنت القرارات التوجه لإغلاق المساجد، ومنع الحفلات وفق ضوابط محددة للحد من انتشار الوباء.
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