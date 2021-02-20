ساوثهامبتون يتقدم على تشيلسي في الشوط الأول بسلاح ليفربول.. فيديو

حقق ساوثهامبتون تقدمًا مفاجئًا على ضيفه تشيلسي بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي.
وسجل تاكومي مينامينو، لاعب ساوثهامبتون المعار من ليفربول، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.
ونجح ساوثهامبتون في إنهاء الشوط الأول متقدما على تشيلسي، بالرغم من سيطرة البلوز على الاستحواذ بنسبة 65% دون ترجمتها لأهداف.
ويسعى تشيلسي في الشوط الثاني لتحول تأخره لفوز والخروج بالثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على مركزه في المربع الذهبي، والمؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.