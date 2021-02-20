لجنة الوفاة الإصابية تعتمد أوراق 74 من الفريق الطبي .. تفاصيل

اجتمعت صباح اليوم لجنة الوفاة الإصابية الخاصة بإقرار معاش إصابة العمل لإعضاء الفريق الطبى من شهداء كورونا برئاسة د ايمن الأمين رئيس اللجنة الطبية العليا و د سوسن المعداوى مدير عام الإدارة العامة للجان الطبية وبحضور د ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر ومقرر اللجنة النقابية الوزارية .





واعتمدت اللجنة اوراق (٧٤) وفاة إصابية للفريق الطبى وهم كالآتى





(٥٥) طبيب و(١٩) من باقى أعضاء الفريق الطبى سيتم صرف معاش إصابة العمل لهم فورا .





كانت قد وصلت ملفات هؤلاء الشهداء للجنة العليا من العديد من لجانها الفرعية بالمحافظات ، وتعلن اللجنة انها فى انتظار باقى الملفات لباقى شهداء الفريق الطبى من كل محافظات مصر حيث انها ستعقد كل اسبوعين لإعتماد الأوراق .

جدير بالذكر ان الأوراق المطلوبة هى :





1- استيفاء نموذج 29 ث .ص من جهة العمل ( نموذج إحتساب الوفاة إصابية )

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- صورة طبق الأصل من بطاقة الوثف الوظيفى

4- شهادة الوفاة

5- فى حالة الوفاة فى مستشفى ,تقرير طبى من المستشفى مرفق به مايفيد الإصابة بفيروس كورونا المستجد

6- فى حالة الوفاة خارج المستشفى، نتيجة المسحة وفى حال عدم توافرها : يعتد بالأشعة المقطعية على الرئتين بها علامات إلتهاب رئوى غير نمطى