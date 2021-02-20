ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لجنة الوفاة الإصابية تعتمد أوراق 74 من الفريق الطبي .. تفاصيل

السبت 20/فبراير/2021 - 04:49 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
اجتمعت صباح اليوم  لجنة الوفاة الإصابية الخاصة بإقرار معاش إصابة العمل لإعضاء الفريق الطبى من شهداء كورونا برئاسة  د ايمن الأمين رئيس اللجنة الطبية العليا و د سوسن المعداوى مدير عام الإدارة العامة للجان الطبية  وبحضور د ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر ومقرر اللجنة النقابية الوزارية .

واعتمدت اللجنة اوراق (٧٤) وفاة إصابية للفريق الطبى وهم كالآتى 

 (٥٥) طبيب و(١٩) من باقى أعضاء الفريق الطبى سيتم  صرف معاش إصابة العمل لهم فورا .

كانت قد وصلت ملفات هؤلاء الشهداء للجنة العليا  من العديد من لجانها الفرعية بالمحافظات ، وتعلن اللجنة انها فى انتظار باقى الملفات لباقى شهداء الفريق الطبى  من كل محافظات مصر حيث انها ستعقد كل اسبوعين لإعتماد الأوراق .
جدير بالذكر ان الأوراق المطلوبة هى :

1- استيفاء نموذج 29 ث .ص من جهة العمل ( نموذج إحتساب الوفاة إصابية )
2- صورة بطاقة الرقم القومى
3- صورة طبق الأصل من بطاقة الوثف الوظيفى
4- شهادة الوفاة
5- فى حالة الوفاة فى مستشفى ,تقرير طبى من المستشفى مرفق به مايفيد الإصابة بفيروس كورونا المستجد
6- فى حالة الوفاة خارج المستشفى، نتيجة المسحة وفى حال عدم توافرها :  يعتد  بالأشعة المقطعية على الرئتين بها علامات إلتهاب رئوى غير نمطى
7- نموذج إخطار بلاغ وقوع إصابة عمل من جهة العمل
Advertisements
Advertisements

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

مسار إجباري للدخول.. قرارات عاجلة عن الإجراءات الاحترازية بامتحانات الجامعات

زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تعديلات مرتقبة على الإيجارات القديمة

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

منطقة كوارث.. بايدن يصدر قرارًا عاجلاً بشأن تكساس

عقوبة الإعلامي الجريء.. مستجدات أزمة تامر أمين بسبب الصعايدة

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متخففش هدومك قبل أبريل.. هاني الناظر يوجه نصائح هامة في الطقس البارد

بداية المعسكر المفتوح للمنتخب الوطني مواليد 2006.. صور

طريقة عمل مايونيز صيامي.. 5 وصفات مختلفة