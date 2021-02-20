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أصل الحكاية

بدأت بكلية الطب فقط .. قصة تحول شرق الدلتا سابقا إلى جامعة المنصور

السبت 20/فبراير/2021 - 04:17 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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نهلة الشربيني

كانت بداية جامعة المنصورة تتمثل في كلية الطب التي بدأت الدراسة بها عام 1962 لكنها كانت فرع لجامعة القاهرة، ومن ثم تم أنشاء جامعة شرق الدلتا بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والتي عدل إسمها لتصبح جامعة المنصورة وذلك عام 1973، وتعتبر الجامعة السادسة من حيث النشأة بين جامعات الجمهورية الثلاث عشر.


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ويمتد الحرم الجامعي على مساحة 300 فدان تقريبا من ناحية الجنوب الغربي في مدينة المنصورة، بينما يضم كليات" " الطب – طب الأسنان – الصيدلة – الهندسة - السياحة والفنادق –الزراعة –التجارة –الحقوق – العلوم – التربية – الحاسبات والمعلومات – التمريض – الطب البيطري – التربية الرياضية"، بالإضافة إلى بعض الوحدات الخدمية مثل الإدارة العامة لرعاية الطلاب بما تشمله من ملاعبها ومنشآتها، حيث أنه للمدن الجامعية والأخرى للطالبات ومعظم الوحدات ذات الطابع الخاص التي تخدم الجامعة والمجتمع.

 

 كما ان المساحات التي تشغلها عدد من كليات الجامعة التي تقع خارج نطاق الجامعة مثل كلية الآداب والتي هي في شارع أحمد ماهر، بالإضافة إلى كلية التربية النوعية وفرعيها واحد في مدينة ميت غمر وآخر في منية النصر، بنما أخيرا هي كلية الفنون الجميلة والتي تقع ضمن مجمع ضخم للخدمات الطلابية في الحرم الجامعي للطلاب، بالإضافة إلى نادى اجتماعي ومكتبة ثقافية، وكذلك مستشفى حديث للطلاب.

 

بينما فندق جامعة المنصورة يمثل مستوى جيد من الفخامة والإبداع ومن معالم المدينة حيث يطل على نهر النيل ويشمل على 78 غرفة بالإضافة إلى 8 اجنحة حيث يقدم هذا الفندق خدمة معقولة،  بينما تصميم الفندق يناسب جميع المسافرين الراغبين في أعلى مستويات الخدمة وذلك سـواء بغرض العمل أو بغرض الترفية، كما يحتوى على قاعات للمؤتمرات من إقامة الحفلات تصلح لجميع الاحتياجات وذلك بدءا من الاجتماعات الخاصة صغية العدد إلى المؤتمرات والاحتفالات الكبيرة.

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