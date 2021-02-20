«صحة الفيوم » تناقش الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

عقد الدكتور حاتم جمال الدين ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، اجتماعا موسعا، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة.

بحضور الدكتور عماد الدين حسن مديرعام إدارة الشئون الوقائية بالفيوم ، والدكتورة مروة احمد فؤاد مسئولة الأمراض المعدية،،والدكتورة اسماء مصطفى مسئولة التطعيمات، و أسامة عبد العليم مراقب التطعيمات .

تناول الاجتماع مناقشة التجهيزات والاستعدادات اللازمة للحملة، والتي سيتم تنفيذها بمحافظة الفيوم ، أوائل شهر مارس المقبل.

أكد وكيل الوزارة على عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية بالمحافظة، ومتابعة توافر التطعيمات والمستلزمات الخاصة بالحملة وفقًا لعدد الأطفال المستهدفين، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وطرق مكافحة العدوى، أثناء التطعيمات، في ظل الظروف الراهنة.

وطالب المدير العام الوقائي على سرعة الانتهاء من خطة العمل، موضحا أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، ويتم التطعيم من منزل لمنزل، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الفيوم ، كما أكد على التركيز الجيد على تطعيم الاطفال بالمناطق الحدودية والعشوائية وغير المصريين .

وفى السياق ذاته شدد الدكتور عماد حسن على دور الإعلام والتثقيف الصحي في الدعاية والإعلان عن الحملة من خلال ندوات التوعية بالمساجد والكنائس والوحدات الصحية وعلى السوشيال ميديا والإذاعة المحلية بالقرى والمجالس المحلية والمشاركة المجتمعية للشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية .

حضر الاجتماع مديرى الإدارات الصحية، وائل مرسى مدير الشئون المالية ،والدكتورة مها يوسف مديرة إدارة الإعلام والتثقيف الصحي ، ومديرى الوقائي ، والمراقبين الصحيين بإدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية، ومراقبى التطعيمات، والاعلام والتثقيف الصحي بالإدارات الصحية بالمحافظة .





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