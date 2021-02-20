ليفربول ضد إيفرتون .. ريتشارلسون يمنح كتيبة أنشيلوتي التقدم بالشوط الأول



وحاول ليفربول الرد كرة عرضية رائعة من ساديو ماني من الطرف الأيسر أبعدها حارس مرمى إيفرتون ببراعة.





وانحصار اللعب في وسط الملعب بين الفريقين.





وسدد جوردين هندرسون كرة قوية مع الدقيقة ١٩، لكن بيكفورد انقذها بنجاح.





وتعرض هندرسون لاعب وسط ليفربول للإصابة وتوقف اللعب قبل ان يضطر كلوب لإجراء تبديل اضطراي.





ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون الذي يحتل المركز الرابع.





في حال فوز ليفربول على إيفرتون سيقفز للمركز الرابع مؤقتا، لحين خوض بقية الفرق مبارياتها، وسيستعيد وقتها الريدز الثقة بعد الخسارة في أخر 3 مباريات خاضها، أمام برايتون 1-0، و1-4 أمام ضيفه مانشستر سيتي في الجولة قبل الماضية، و3-1 أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية.