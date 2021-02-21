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محمد الباز: الإصلاح الاقتصادي يدعم الدولة في التعامل مع أزمة كورونا.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:23 ص
الباز
الباز
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محمد القاضي
قال الإعلامي محمد الباز، إن صندوق النقد الدولي أكد أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في عامي 2021 /2022، بنسبة قد تصل لـ 5.5%.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الإصلاحات الاقتصادية جعلت الدولة قادرة على استيعاب أزمة كورونا، ومنعت انهيارها، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح قويًا وقادرًا على تحقيق نسب نمو مرتفعة، متابعًا: "الناس في مصر بتحسب الاستفادة بالدخل المباشر لجيبها، ولو قلت لمواطن الدولة عملت طرق هيقولك وأنا هعمل بيها ايه واستفدت منها ايه".

وأشار إلى أن البنك الدولي أيضًا أكد أن الاقتصاد المصري تجنب الانكماش برغم جائحة كورونا، ومؤسسة موديز أكدت أيضًا أن مصر تتفوق على نظرائها من دول المنطقة في تحويل الاستثمارات لنمو.

وواصل: "مثال بسيط لو كنت بتسافر طريق دمياط كان ممكن تقعد 4 سعات وزحمة وطرق مكسرة، لكن الآن ممكن تسافر خلال ساعتين في طريق ممهد وجيد، وفر عليك وقت وبنزين للعربية".
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