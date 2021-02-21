محمد الباز: الإصلاح الاقتصادي يدعم الدولة في التعامل مع أزمة كورونا.. فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، إن صندوق النقد الدولي أكد أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في عامي 2021 /2022، بنسبة قد تصل لـ 5.5%.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الإصلاحات الاقتصادية جعلت الدولة قادرة على استيعاب أزمة كورونا، ومنعت انهيارها، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح قويًا وقادرًا على تحقيق نسب نمو مرتفعة، متابعًا: "الناس في مصر بتحسب الاستفادة بالدخل المباشر لجيبها، ولو قلت لمواطن الدولة عملت طرق هيقولك وأنا هعمل بيها ايه واستفدت منها ايه".
وأشار إلى أن البنك الدولي أيضًا أكد أن الاقتصاد المصري تجنب الانكماش برغم جائحة كورونا، ومؤسسة موديز أكدت أيضًا أن مصر تتفوق على نظرائها من دول المنطقة في تحويل الاستثمارات لنمو.
وواصل: "مثال بسيط لو كنت بتسافر طريق دمياط كان ممكن تقعد 4 سعات وزحمة وطرق مكسرة، لكن الآن ممكن تسافر خلال ساعتين في طريق ممهد وجيد، وفر عليك وقت وبنزين للعربية".