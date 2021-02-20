نائب: مراجعة وتحديث الدساتير الأفريقية يخدم المصالح العليا لدول القارة

قال النائب عاطف المغاورى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة وتحديث الدساتير الإفريقية لمواكبة التحديات العالمية؛ أمر طبيعي، مشيرا إلى أن مراجعة هذه الدساتير سيخدم المصلحة العليا لدول القارة.





وأشار المغاورى ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، إلى أن الدستور المصرى يعتبر من الدساتير المرنة التى تخضع للتعديل، مؤكدا أن مراجعة الدساتير الأفريقية ستتمثل فى مراجعة الإطار القانونى للدولة وعلاقات الدول الجوار.





وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أننا فى حاجة إلى مراجعة المنظومة القانونية للدول الأفريقية ، بحيث تتناسب مع المرحلة الحالية ، خاصة فى ظل عدم مراعاة الحدود الأفريقية مصالح الشعوب.



