أعاد صياغة وجدان المصريين .. انطلاق الاحتفالات بمئوية ثروت عكاشة من الأوبرا

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الاحتفالات بمئوية الدكتور ثروت عكاشة أحد أهم رواد الثقافة المصرية ووزيرها الأسبق، والتي تتواصل طوال العام الجارى، واستهلت بحفل لاوركسترا القاهرة السيمفونى اقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس.





قالت إيناس عبد الدايم إن الراحل الدكتور ثروت عكاشة فارس الثقافة يمثل وجها جميلا لمصر وعبقرية خالدة اعادت صياغة وجدان المصريين باعتباره أحد أهم رواد الثقافة في العصر الحديث والذى ستظل انجازاته علامات مضيئة فى تاريخ الابداع، فهو من ادرك بعمق أهمية الابداع في استكمال بناء الحضارة فحرص على تاسيس كثير من الهيئات التنويرية مثل المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ( المجلس الأعلى للثقافة حاليا) ، الهيئة العامة للكتاب، دار الكتب والوثائق القومية ، أكاديمية الفنون بمعاهدها الفنية المتخصصة، وأسس أوركسترا القاهرة السيمفوني وفرق الموسيقي العربية، السيرك القومي ومسرح العرائس ، كما أنشأ قاعة سيد درويش ، ووجه اهتمامه للآثار المصرية حيث وضع الأساس لمجموعة متاحف هي من أعظم المتاحف للآن، كما بدأ تقديم عروض الصوت والضوء وكان له دور وطني بارز من خلال إقناع المؤسسات الدولية في العمل على إنقاذ معبدي فيلة وأبوسمبل والآثار المصرية في النوبة حفاظًا عليها من الضياع أثناء بناء السد العالي.





وتابعت أن الراحل الدكتور ثروت عكاشة قصة ابداع جديرة بالتأمل خاصة وانه لم يكن احد ابطال ثورة يوليو ويجيد فقط التعامل مع السلاح والخطط الحربية وإنما مفكر موسوعي، ومبدع موسيقي وفنان تشكيلي وأديب مفوه، وجميعها جعلته واحدًا من أهم مشاعل التنوير عبر تاريخنا المصري العريق هذا الى جانب الوقار والإنسانية والقدرة على القيادة وعمق الرؤية ، فقد شاءت الأقدار أن يحمل على عاتقه إعادة تشكيل وعى المجتمع بعد يوليو 1952 وبناء شخصيات قادرة على ادراك أهمية الفكر والفن فى تاسيس وطن جديد ولذلك عمل على إرساء دعائم السياسات الثقافية ذات المنهجية الواضحة ونجح في صنع استراتيجيات تكاملية ادت لنهضة ابداعية عظيمة .





واستعرضت برنامج احتفالات وزارة الثقافة بمئوية الدكتور ثروت عكاشة والتى تستمر طوال عام 2021 وتشمل مؤتمرًا بعنوان " ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية " بالمجلس الأعلى للثقافة في أبريل ، مؤتمرًا بالمركز القومي للترجمة في اكتوبر لمناقشة ما ترجمه الراحل من أعمال ، مجموعة من الندوات المتنوعة التي تتناول سيرة الدكتور ثروت عكاشة من أهمها ثروت عكاشة بين الثقافة والسياسة - دور ثروت عكاشة في إنقاذ معبد أبو سمبل - مؤسسات وزارة الثقافة التي أنشأها ثروت عكاشة وغيرها وتعقد في المجلس الأعلى للثقافة ومختلف قصور الثقافة بالمحافظات ، احتفالية خاصة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ، اطلاق جائزة ثروت عكاشة لترجمة الفنون السمعية والبصرية من اللغة العربية وإليها.





تنظيم معرضًا مشتركًا بين قطاع الفنون التشكيلية والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في أوائل شهر إبريل يتناول مجال الفن التشكيلي في فترة ثروت عكاشة ويصاحبه عرض لمجموعة من المستنسخات لوثائق هامة في تلك الفترة ، إصدار الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة الكثير من المطبوعات عن الراحل ، احتفالية كبري في أكاديمية الفنون لجيل كبار العازفين والفنانين الذين عاصروا فترة الدكتور ثروت عكاشة.





احتفالية كبري في معبد ابو سمبل خلال شهر سبتمبر بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات ، كما يقوم صندوق التنمية الثقافية بتقديم فيلم وثائقي للفنان حسين بيكار يدور حول توثيق خطوات نقل معبد ابو سمبل في شهر ابريل واحتفالية كبرى ينظمها قطاع الانتاج الثقافى تقام فى مسرح البالون، كما سيتم عرض الحلقات التي رواها الراحل تحت عنوان "عين تسمع واذن ترى" بالتعاون مع مؤسسة الشروق برئاسة الاستاذ ابراهيم المعلم وقدمت الشكر لمؤسسة الشروق على هذه المشاركة.





وأكدت وزيرة الثقافة إن العبقرية التي امتلكها الدكتور ثروت عكاشة كمفكر عظيم، وكذلك سماته الشخصية المتفردة فضلًا عن مواهبة الإبداعية المتعددة، جميعها عوامل ساهمت في صنع ثقافة مصرية خالصة تستند الى الهوية الوطنية وتعتمد على أسس من الوعي الفكري المستنير.





وقالت ان الاحتفال بمئوية هذا العملاق يعد ملحمة نبحر خلالها في إسهاماته الثرية التى شكلت مضمار العمل الثقافي وننهل من فيض إبداعاته وأفكاره، وقدمت التحية الى روح الدكتور ثروت عكاشة صانع نهضة الثقافة فى مصر وصاحب الإنجازات العريقة على صعيد البنية المؤسساتية الثقافية والتي ستظل شاهدًا على اخلاصه وعطاءه الى الابد .



