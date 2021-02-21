في ذكرى وفاتها.. سلوى حجازى أول من سجلت حوارا تليفزيونيا مع كوكب الشرق

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التليفزيون المصري، تقريرا باسم "سلوى حجازي.. عصفورة الجنة".









وذكر التقرير أنه فى مثل هذا اليوم 21 فبراير 1973، اغتالت يد الغدر المذيعة التليفزيونية الجميلة سلوى حجازى وذلك أثناء عودتها من ليبيا، وكانت فى الرحلة 114 على الطائرة التي ضلت طريقها إلى سيناء، والتى كانت محتلة فى ذلك الوقت، فأسقطتها الصواريخ الإسرائيلية وراح ضحيتها 106 من ركاب الطائرة بمن فيهم سلوى حجازى والمخرج عواد مصطفى من ضحايا الغدر.









وجاء في التقرير: "سلوى حجازي كانت رمزا للرقة والجمال وحضور البديهة واللباقة، اشتهرت بقدرتها على محاورة عمالقة الفن من الزمن الجميل ومنهم أم كلثوم ونزار قبانى وبديع خيرى ويوسف وهبى".