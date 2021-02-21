في ذكرى وفاتها.. سلوى حجازى أول من سجلت حوارا تليفزيونيا مع كوكب الشرق

قدمت المذيعة سلوى حجازى الكثير من البرامج التليفزيونية، كان أشهرها برنامج الأطفال "عصافير الجنة، الفن والحياة، شريط تسجيل، العالم يغنى، ريبورتاج، تحت الشمس، سهرة الأصدقاء" وغيرها.
ولدت سلوى حجازى عام 1933 وتخرجت في معهد النقد الفني، وكانت من جيل المذيعات الأول الذي عمل مع بداية الإرسال التليفزيونى، من البرامج التى قدمتها ونجحت نجاحًا كبيرًا: ريبورتاج، شريط تسجيل، الفن والحياة، سهرة الأصدقاء، المجلة الفنية، كما كانت تملك سلوى موهبة كتابة الشعر باللغة الفرنسية، وكان أول ديوان نشرته باسم "أضواء وظلال" ونالت عنه الجائزة الذهبية لمهرجان الشعر الفرنسى الدولى.
بدأت سلوى حجازى عملها كمذيعة مع بداية الإرسال التليفزيوني عام 1960، حين دفعت بها قريبتها المذيعة زينب حياتى للتقدم لاختبارات المذيعات، وتم قبولها وأصبحت مذيعة تليفزيونية بالصدفة، وقد جمعتها صداقة حميمة بالمذيعة ليلى رستم، إلا أنه كان لكل منهما مدرسة خاصة فى الأداء.
من خلال برنامج "عصافير الجنة" عشقت الأطفال وعشقوها، وكانت تقدم برنامجها باسم "ماما سلوى" سنوات طويلة، وقد جمعت أغلب حواديتها فى هذ البرنامج فى كتاب "حكايات ماما سلوى"، وكان لديها موهبة وقبول فى سرد الحكايات، خصوصا أنها كانت تخاطب أطفالا عمرهم بين 3 وعشرة أعوام.
كانت أولى المذيعات التى سجلت حوارا تليفزيونيا مع كوكب الشرق أم كلثوم التى كانت لا تفضل اللقاءات التليفزيونية، ومنحها الرئيس الراحل أنور السادات وسام العمل من الدرجة الثانية فور وفاتها عام 1973 باعتبارها من شهداء الوطن.