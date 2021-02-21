الانضباط تغرّم مدرب النصر السعودي وثنائي الفريق

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن عقوبة منتظرة ستصدر من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد المغربي نور الدين أمرابط وخالد الغنام، لاعبا فريق النصر، إضافة إلى الكرواتي ألين هورفات المدير الفني.





وستفرض لجنة الانضباط غرامة 20 ألفًا على كل لاعب، بينما ستغرم هورفات 30 ألف ريال.



