ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موسيماني يُؤخر انطلاق مران الأهلي بسبب أرضية ملعب «جيمخانا»

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:21 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم بدء مران الفريق الجماعي اليوم قبل إصلاح جانب من أرضية ملعب جيمخانا الذي تقام عليه تدريبات الفريق في تنزانيا. 

وقام بيتسو موسيماني ومعه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، باستدعاء مسؤولي ملعب جيمخانا لإصلاح الجانب غير المستوى من أرضية ملعب المران؛ حرصا على سلامة اللاعبين. 

وبدأ مران الفريق الجماعي على ملعب جيمخانا بعدما تأكد الجهاز الفني والإداري من إصلاح الجانب غير المستوي من أرضية الملعب. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر بعد غد، الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تدريبات خاصة للاعبي الأهلي

دوري أبطال إفريقيا.. موسيماني يجتمع بمعاونيه في فندق الإقامة بتنزانيا

استعدادا لمواجهة سيمبا.. تدريب قوي لحراس مرمى الأهلي

تعقيم ملعب مباراة الأهلي وسيميا بدوري أبطال أفريقيا

موسيماني يطمئن علي جاهزية أيمن أشرف لموقعة سيمبا

الحماس مالي العيون.. الأهلي يخوض مران حماسي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار على عدة مناطق بالبلاد

أمطار رعدية وعوائق ترابية.. تحذير قوي من الأرصاد السعودية

هداف الهلال السعودي لـ صدى البلد: أحلم بتمثيل منتخب مصر

هجوم مفاجئ لداعش على ميليشيات إيرانية.. ورد روسي قاتل

أخبار الرياضة| سيمبا يستفز الأهلي.. وطبيب الزمالك يفجر مفاجأة عن إصابة كابتن الفريق.. وموقف عبد الحفيظ من عقاب كهربا

موعد مباراة بيراميدز وبطل كوت ديفوار اليوم بالكونفيدرالية والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنكر.. حيلة سيدتين للحصول على لقاح كورونا كادت تودي بهما خلف القضبان

بإطلالة عصرية.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شاهد.. أول صورة من الجيل الجديد لـ هوندا HR-V