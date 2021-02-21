ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ختام فعاليات المسرح المتنقل بثقافة بني سويف

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:07 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المسرح المنتقل ببني سويف عروضه والتي استمرت على مدار ٣ أيام بالتعاون مع مجلس ورئاسة مدينة الواسطي.

تضمنت فعاليات الختام تقديم عروض فنية لفرقة بني سويف القومية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد مصطفى جلال، إلى جانب قصائد للشعراء أحمد عبد التواب شاعر عامية الذي قدم قصيدة بعنوان "قد نختلف" والشاعرة أميرة خالد مصطفى شاعرة فصحى، وإبراهيم معوض شاعر عامية، وأماني خالد، وحنين خالد مصطفى موهبة تمثيل، بالإضافة إلى مشاركات للمواهب من الأطفال، وذلك بحضور رئيس إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد ومحمد بكري رئيس مجلس المدينة.

يذكر أن المسرح المتنقل هو أحد المشروعات التنموية التي تهدف إلى استثمار العقول وبناء الإنسان ومجابهة الفكر المتطرف، بجانب إثراء الحياة الابداعية بالمحافظات واكتشاف الموهوبين وفق استراتيجية تتضمن وضع قواعد بيانات تحتوي علي تصنيف عمري وثقافي وفني للنابغين والمبدعين في القري والنجوع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لتقديم مختلف ألوان الإبداع في المناطق النائية.. الثقافة تتسلم ٦ مسارح متنقلة ومجهزة بأحدث التقنيات الفنية

بالتعاون مع الإنتاج الحربي.. الثقافة تتسلم 6 مسارح متنقلة

التفاصيل الكاملة لـ المسارح المتنقلة.. كيف تقدم الخدمة للجمهور؟

القصة الكاملة لسرقة قصائد نزار قباني.. اتحاد الكتاب يحيل الشاعر للتحقيق

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول إطلاق المسارح المتنقلة على مستوى الجمهورية

ترشيحاتنا

السيسي يوجه ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية

أقوى جيوش العالم في 2021 .. مصر الأولى عربيا

بإطلالة عصرية.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

بسبب المجال الجوي.. الزمالك ينهي أزمة السفر إلى السنغال

في ذكرى رحيله.. سبب عدم حديث أمير كرارة عن جده شكوكو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضحتها البطانة وبرأتها المحكمة .. رانيا يوسف تنجو من 3 تهم

تعرف على أفضل 5 سيارات دفع رباعي في السعودية

تعرف على قصة شعار بنتلي وسر أجنحته المتغيرة