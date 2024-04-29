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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لنشات إنقاذ وشرطة نسائية..استنفار أمني لتنظيم احتفالات عيد القيامة وشم النسيم

صدى البلد

استعدت الأجهزة الأمنية بالجيزة، لتأمين احتفالات المصريين بشم النسيم، حيث تم وضع خطة محكمة تحت إشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، وتركزت على تشديد الإجراءات الأمنية على جميع الحدائق والمتنزهات، التي يقبل عليها المواطنون لقضاء إجازتهم، وتمركزت قوات الأمن في جميع الشوارع والميادين المتواجودة في نطاق المحافظة كما انتشرت قوات الانقاذ النهري بشواطيء نهر النيل بارجاء المحافظة .

 

كما تم إلغاء الإجازات والراحات، لجميع الضباط لمواجهة كافة التحديات الأمنية، واستعرض اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، خطة التأمين وقام بجولة تفقدية للاطمئنان على الاستعدادات الأمنية، ورافقه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، لتأمين جميع المواقع الشرطية والمنشآت الحيوية، وسيتم نشر أفراد الشرطة السريين لمواجهة حالات التحرش التي قد تحدث وتضمنت الخطة نشر  خدمات تأمين الكنائس بنفس الكثافة وعدم تقليل اية خدمات امامها لاستقبال احتفالات عيد القيامة. 

 

من جانبها تقوم الشرطة النسائية بدورها في تفتيش السيدات لمنع دخول أي ممنوعات إلى الأماكن العامة، فيما تنتشر الضابطات والشرطيات امام المتنزهات والحدائق وايضا دور السينما ورفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة أي بلاغات بنشوب حرائق أو وجود أجسام غريبة، للتعامل الفوري معها.

 

وانتشرت قوات شرطة تامين المنطقة الاثرية ونفذت قوات التامين الخطة الامنية باتخاذ كافة الاجراءات الامنية اللازمة لحين انتهاء زيارة الوفود المصرية والاجنبية وجولتهم للمنطقة الاثرية بالكامل .

 

وتعتمد خطة التامين علي تشديد التامينات المنطقة بالكامل واجراء عمليات تمشيط وانتشار دوريات امنية وايضا تفتيش الزائرين لسفح الاهرامات او المنطقة الاثرية او فندق مينا هاوس .

 

وشهدت ادارة مرور الجيزة، استعدادات مكثفة لتسيير الحركة المرورية، والقضاء على كثافات السيارات، وسيتم الدفع بجميع الخدمات المرورية اللازمة في جميع الشوارع والميادين، خاصة أمام الحدائق والمتنزهات العامة، التي يتردد عليها المواطنون بكثافة، واستعدت غرفة عمليات المرور، لرصد أي كثافات مرورية على الكباري وجميع الطرق، للدفع الفوري بالخدمات اللازمة لمواجهة أي أزمات.

 

وشنت الادارة العامة لمباحث التموين حملات مكثفة على محلات الفسيخ والرنجة بالتعاون مع الطب البيطري للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم التنسيق بين الأجهزة الأمنية بالمديرية وبين محافظة الجيزة، وهيئة الإسعاف لمواجهة أي حالات تسمم قد تحدث من تناول الفسيخ والرنجة، التي يقبل عليها المواطنون بشكل كبير في "شم النسيم"، وتكليف مسؤولي المرافق برفع كافة الإشغالات التي تعيق الحركة.

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