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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ذهاب وعودة بـ100 جنيه.. قطار مكيف من القاهرة للإسكندرية يوم شم النسيم

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

 أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن قيام رحلة اليوم الواحد لقضاء احتفالات شم النسيم بين أحضان الطبيعة وذلك يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024.

وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه من المقرر أن تنطلق الرحلة يوم الإثنين 6 مايو من القاهرة في تمام الساعة الـ7 صباحا والعودة من محطة سيدي جابر في تمام الساعة الـ6 مساء نفس اليوم.


وأكدت أن محطات وقوف القطار هي بنها وطنطا وإيتاي البارود ودمنهور وسيدي جابر، كما يجرى صيانة القطار بشكل جيد قبل انطلاق عمليات التشغيل، لتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

وتبلغ سعر التذكرة للفرد 100 جنيه تشمل رحلة الذهاب والعودة.

يذكر أن إطلاق قطار لرحلة اليوم الواحد عادة تحرص عليها هيئة سكك حديد مصر في أعياد الربيع وشم النسيم، وقد شهد هذا القطار العام الماضي إقبالا شديدا من المواطنين

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