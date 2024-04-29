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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غرفة المطاعم تعلن آخر موعد لطلب استثناء المنشآت السياحية من تطبيق الأدنى للأجور

غرفة المنشآت والمطاعم
غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أعضائها من المنشآت المختلفة سرعة تقديم طلبات إستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بدء العمل به وتطبيقه إعتباراً من أول مايو 2024 والذي تم تحديده بنحو 6 ألاف جنيه.

وقال عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن الغرفة تناشد المنشآت الراغبة في تقديم طلب الإستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور سرعة تقديم المستندات التي تستوجب إرفاقها مع طلب الإستثناء.

وأضاف المصرى ، أن آخر موعد لتلقى الطلبات مستوفاه وفقاً لتوجيهات وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والعمل ، هو يوم 9 مايو المقبل ، حتى يتم إرسال هذه الطلبات بعد إعتمادها من الغرفة، إلى الإتحاد المصرى للغرف السياحية ليقوم بإرسالها مجمعة مع طلبات المنشآت الأخرى من الغرف الخمسة ، تنفيذاً لقرار الدكتور هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، رئيس المجلس القومى للأجور رقم (27) لسنة 2024 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 83 بتاريخ 8 إبريل 2024 والذى نص فى مادته الأولى على أن ( يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000ج ( ستة آلاف جنيه مصرى فقط لاغير ) وذلك إعتباراً من 1/5/2024 ومحسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملاً حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمينات الإجتماعية ).

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه قد نص على التالى " أنه (حال تعرض المنشأة لظروف إقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الإستثناء من الإلتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقاً للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمى لكل من وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية والعمل فى موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الإتحادات التابعة لها).

وأشار المصرى ، إلى أن الغرفة قد أصدرت منشوراً عاماً إلى جميع أعضائها ، حتى يمكن إطلاعهم بهذا القرار والإستثناء  المسموح به ، وإنه لن يتم النظر في أي طلب مقدم دون وروده من قبل الإتحاد الراعى والمنظم للعمل لهذه المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية ،وأن يتم التقديم وفقاً للمنظومة الواجب إتباعها فى حالة الرغبة فى بطلب الإستثناء ، وكذلك المستندات المطلوب إرفاقها قبل الموعد المحدد وهى كالتالى :- 
1-  إستمارة البيانات التعريفية للمنشآة (وفقاً للنموذج المعد لذلك) 
2-  خطاب يتضمن مبررات التقدم بطلب الإستثناء  
3-  القوائم المالية لآخر 3 سنوات (الميزانيات كل ميزانية على حدي) 
4-  كشف الأجور الشهرى للعاملين لمدة سنة ميلادية.
5-  إستمارة 2 تأمينات 
6-  السجل التجارى 
7-   البطاقة الضريبية 
واختتم عادل المصرى ، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، تصريحه ، مشدداُ على المنشآت أعضاء الغرفة ، ضرورة تقديم طلب إستثنائها وفقاً للموعد المحدد هو 9 مايو 2024 وتسليمه للغرفة لإعتماده وإرساله للاتحاد المصرى للغرف السياحة ، مشيراً إلى  أن تعليمات وتوجيهات وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل ، تؤكد على إنه لن يتم النظر في الطلبات المرسلة من قبل المنشآة إليهما مباشرة دون إعتمادها من الغرفة أو الشعبة المعنية والإتحاد التابع له ، وكذلك عدم تلقى أية طلبات بعد الموعد المحدد له  و12 مايو 2024  كحد أقصى من قبل الإتحادات المعنية الصناعية والتجارية والسياحية .

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