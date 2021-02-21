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رياضة

مانشستر سيتي يتقدم على أرسنال بهدف ستيرلنج في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:18 م
ستيرلنج
ستيرلنج
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ارسنال ومانشستر سيتي، بتقدم ذلك الأخير بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 25 لبطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي بدأ المباراة ضاغطًا على ارسنال بشكل كبير، حتى استطاع رحيم ستيرلنج من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية بضربة رأسية رائعة مستغلًا الكرة العرضية التي أرسلها رياض محرز من الجهة اليمنى.

رياض محرز شكل خطورة بشكل كبير على مرمى ارسنال من الجهة اليمنى في الدقائق العشرين الأولى من المباراة، وفشلت كافة المحاولات لإيقاف تلك الخطورة.

وكاد ستيرلنج أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة عندما تلقى تمريرة رائعة من كيفن دي بروين، لكنه فشل في تسديد الكرة على مرمى لينو.

استمرت سيطرة مانشستر سيتي وسط تراجع ملحوظ من رفاق محمد النني وصمود دفاعي لهم، حتى جاءت تسديدتهم الوحيدة  في النصف الأولل من المباراة في الدقيقة 30 عن طريق تيرني، لكن إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي تصدى لها بسهولة، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتيزينز بهدف نظيف.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:


في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - جون ستونز - زينتشينكو

خط الوسط: فيرناندينيو - إلكاي جوندوجان - برناندو سيلفا - كيفن دي بروين - رياض محرز

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج

وجاء تشكيل ارسنال كالآتي:


في حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: بيليرين - هولدينج - ماري - كيفن تيرني

خط الوسط: محمد النني - تشاكا - أوديجارد - بيبي - ساكا

خط الهجوم: أوباميانج
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