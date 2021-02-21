بدر الرماح أمينا عاما.. مجلس محامين جنوب القاهرة ينتهى من تشكيل هيئة المكتب

عقد مجلس نقابة محامين جنوب القاهرة، اول اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النقيب حسن أمين، لتشكيل هيئة المكتب .

شارك فى الاجتماع كلا من حسن أبو عيسى ومحمد عبد الرحمن و بدر الرماح و كرم خليفة و محمد جمال سلامة و محمد مصطفى عثمان و محمد لبيب و عمرو الخشاب و صلاح الخشاب .

وبحث المجلس أولى موضوعات جدول الأعمال والمتعلق بتشكيل هيئة المكتب وذلك إعمالا لنص المادة 154 من قانون المحاماة والتى تتكون من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق.

وأسفر الاقتراع السرى لتشكيل هيئة المكتب عن فوز بدر الرماح أمينا عاما وحسن أبو عيسى أمينا للصندوق وكرم خليفة أمينا عاما مساعدا للصندوق ومحمد عبد الرحمن بمنصب الوكيل و محمد جمال سلامة بمنصب الوكيل، لتتكون هيئة المكتب من حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة وبدر الرماح الأمين العام وحسن أبو عيسى أمين الصندوق