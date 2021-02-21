السعودية.. إحباط 3 محاولات لتهريب مواد تستخدم في صناعة الكحوليات عبر ميناء الملك عبدالعزيز

أحبطت هيئة الجمارك السعودية 3 محاولات لتهريب مواد أولية تستخدم في صناعة المشروبات الكحولية، أثناء محاولة تمريرها عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وقالت هيئة الجمارك السعودية في بيان صادر عنها نشرته صحيفة عاجل، اليوم الأحد: نجح أبطال الجمارك في إحباط 3 محاولات تهريب لمواد أولية لصناعة المشروبات الكحولية؛ بإجمالي 77.482 لتر؛ بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم ضبط المستقبلين لتلك المواد المحظورة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكان قد أعلن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، أحمد بن عبد العزيز العوهلي، اليوم الأحد، أن المملكة أطلقت "مشروعا طموحا" لتوطين الصناعات العسكرية، ضمن برنامج "رؤية 2030".

وقال العوهلي في كلمة ألقاها على هامش معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" الذي افتتح في أبوظبي: "إن المملكة انطلقت بمشروع طموح لتوطين الصناعات العسكرية حددت أهدافه بدقة رؤية المملكة 2030، ونعمل مع حلفائنا وأصدقائنا من كل أنحاء العالم لتحقيق أهدافنا بناء على المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة".



وأشار المسئول إلى أن "الصناعات العسكرية في السعودية، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، استمرت في العمل بفعالية على مستوى سلاسل الإمداد، وذلك بفضل البنية التحتية اللوجستية وتوظيف التقنية والإمكانات الرقمية التي استثمرت فيها الدولة على مدى سنوات طويلة".