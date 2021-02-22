بعد استجابة الدولة لعلاجه.. وفاة الشاب محمود العشري مصاب السمنة المفرطة بالغربية

لفظ الشاب محمود سمير العشري مصاب ومريض السمنه المفرطه أنفاسه الأخيرة إثر تدهور صحته، حيث أجرى فحوصات بمستشفى قصر العيني، ولكن تدهورت حالته خلال الـ14 يوما الماضية، وتوفي في منزله .









وكانت منطقة الترعة بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية شهدت منتصف شهر أغسطس 2020 استغاثة "محمود" لعلاجه.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج المواطن الشاب صاحب مرض السمنة المفرطة، بنقله بسيارة إسعاف برئاسة الدكتور مجدي عوض مدير هيئة الإسعاف بالغربية ، سعيا في علاجه بمستشفى دار الشفاء بالقاهرة .





وقال محمود سمير العشري الشاب المصاب بالسمنة المفرطة والذي تجاوز وزنه ٢٥٧ كيلو جرام :"استجابة رئيس الجمهورية لعلاجه على نفقة الدولة توفيق من دعوات كثيرة توجه بها إلى الله- عز وجل- كونه فعلا نعم الأب لنا فقد استجاب لنداء عقب سلسلة من الدعوات الكثيرة الي الله عز وجل ليلا ونهارا في كل صلواتي" .





وتابع " بتمني من الله شفائي وان يحقق الله حلمي بأن أكون قادر علي المشي كي اكتسب قوتي بالحلال وبتمني أن يكون لي وظيفه ميري تكفل الامان لأبنائي في حياتهم مستقبلا".





كما أعربت "ايه" زوجه الشاب بقولها " ربنا انعم علينا بـ ٣ اطفال طوال فترات حياتنا زوجيه وسعادتي باخلاصنا في دعوات الي الله واستجابه رئيس الجمهورية ويارب ربنا يعوض صبرنا خير وزوجي يبقي صحته كويسه ".





واضافت بقولها " توجهنا لمستشفيات عديده منها جامعه المنصوره ورفضت علاج زوجي خشيه تعرض حياته للخطر الموت في ظل إجراء فحوصات طبية وتحاليل ولكنها جاءت دون جدوي لعدم اجراء عمليات جراحيه بسبب السمنه المفرطه".





ومن جهتها، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة علاج محمود سمير يبلغ من العمر ٣٥ سنة من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد مناشدته للتدخل بعلاجه، حيث يعاني من السمنة المفرطة، و بعض الجلطات بالسقاين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه ٢٥٧ كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة.



