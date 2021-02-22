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اقتصاد

ترحيب فرنسي بقرار السودان إصلاح سعر الصرف

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:17 ص
تحرير سعر الصرف الجنيه
تحرير سعر الصرف الجنيه السودانى
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أ ش أ
رحبت السفارة الفرنسية في السودان، بقرار الحكومة السودانية، المضي قدما في تطبيق إصلاح سعر الصرف، واصفة هذا القرار بأنه "مهم".

وقالت السفارة الفرنسية في السودان "الآن سيصبح بإمكان السودانيين الاستفادة الكاملة من الدعم المقدم من قبل الشركاء الدوليين"، موضحة أن هذا القرار سيتيح التنفيذ الفوري لبرنامج الدعم الأسري الممول من قبل فرنسا والاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن "هذا القرار يمثل رسالة واضحة جدا وإيجابية لكل شركاء الاقتصاد في الداخل والخارج، وسيعزز من مصداقية السودان في أعين المستثمرين والشركات الأجانب، خصوصا بالنظر لمؤتمر باريس في مايو القادم".

ولفتت السفارة الفرنسية إلى أن القرار يُمهد الطريق للوصول إلى "نقطة القرار" في إطار مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة، والتي تمثل خطوة أساسية نحو تعافي الاقتصاد.

وأعلن بنك السودان المركزي مساء أمس الأحد، أن حكومة الفترة الانتقالية قررت تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده، وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار، موضحا أنه صدرت منشورات وضوابط منه للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة وذلك بتوحيد سعر الصرف.
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