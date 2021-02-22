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ملاعب تنس وحمامات سباحة.. مذيعة القناة الأولى تحكي كواليس زيارتها للدقهلية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:25 ص
الإعلامية إيمان منصور
الإعلامية إيمان منصور
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نورهان رأفت
سردت المذيعة إيمان منصور، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، كواليس زيارتها لمحافظة الدقهلية، موضحة أن لمبادرات "حياة كريمة" الفضل الأكبر لما رأته من إنجازات بالمحافظة استشعرها المواطن العادي.

وأضافت المذيعة إيمان منصور، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية القناة الأولى، أن المحافظة استفادت من خلال المبادرة في تطوير 26 قرية، ما أثّر بشكل واضح على أهالي المحافظة. 

وتابعت: "رأيت بالمحافظة ناديا كبيرا به حمامات سباحة وملاعب تنس، وعدد كبير من أبناء المحافظة، الذين ينضمون لبطولات كبيرة من هذا النادي".
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