الحيازة الزراعية شرط الحصول على الكارت الذكي.. تفاصيل

قال الدكتور محمد يوسف المنسق العام لمنظومة الكارت الذكي بوزارة الزراعة، إن الكارت الذكي وصل لـ 12 محافظة، ونستهدف وصوله لـ 26 محافظة،موضحا أن الكارت يستخدم فى الحصول على مستلزمات الإنتاج، ومن الممكن أن يتم من خلاله دفع الفواتير والاشتراكات.





وأضاف يوسف أن الكارت يتمتع بخدمة "ميزة "،فعندما يبيع محصوله يتم تحويل الأموال له على الكارت، ومن خلاله يتم استخدامها فى الشراء أو السداد".





وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن شرط استخراج الكارت الذكي هو أن يكون المواطن لديه أرض زراعية، وفى حالة الإيجار يكون هناك موافقة من المالك الأصلي، ومن هنا يحصل الفلاح على كارت المستأجر أو مفوض.





وأشار إلى أن مصر بها 5700 جمعية تابعة للوزارة تقدم خدمات للمواطنين، وكل جمعية يوجد بها جهاز تابلت لمتابعة ما يتم فى هذه القرية.





وأوضح أن الوزارة تقدم دعم ميداني للفلاحين بالقري، وهناك تطوير فى القري لزيادة الإنتاج.



