ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استجابة للمرضى.. استمرار العمل بأقسام الاستقبال والغسيل الكلوى بمستشفى فارسكور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:53 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
تفقد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، مستشفى فارسكور المركزى يرافقه عدد من مديري الإدارات المعنية بالمديرية.

أكد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن أقسام "الاستقبال والأشعة والمعامل والعلاج الطبيعي وبنك الدم والمطبخ والمغسلة والتعقيم" بمستشفى فارسكور مازالت تعمل بكامل طاقتها بالمبانى غير الصادر لها قرار إزالة.

منوها، أنه سيتم نقل مبنى العيادات الخارجية إلى مستشفى حميات فارسكور، وبناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط يتم العمل وفقًا لخطة محددة بهذا الموضوع للحفاظ على مستوى الخدمات الطبية التى تقدم للمرضى المترددين على المستشفى.

كانت قد خاطبت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وزارة الصحة والسكان لإرجاء نقل خدمات الغسيل الكلوي بمستشفى فارسكور المركزى والتى يتم إخلاء عدد من المبانى الصادر لها قرار إزالة بها للبدء فى أعمال التطوير، وذلك بناء على طلبات المرضى والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب.

اقرأ أيضا:
استجابة للمرضى.. استمرار العمل بأقسام الاستقبال والغسيل الكلوى بمستشفى فارسكور
استجابة للمرضى.. استمرار العمل بأقسام الاستقبال والغسيل الكلوى بمستشفى فارسكور
استجابة للمرضى.. استمرار العمل بأقسام الاستقبال والغسيل الكلوى بمستشفى فارسكور
استجابة للمرضى.. استمرار العمل بأقسام الاستقبال والغسيل الكلوى بمستشفى فارسكور
استجابة للمرضى.. استمرار العمل بأقسام الاستقبال والغسيل الكلوى بمستشفى فارسكور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تكريم الحاصلين على المركز الأول بدورة مركز التنمية المحلية بسقارة

غرفة الأزمات بصحة دمياط تتفقد مخزون الأكسجين بمستشفى العزل

تشغيل 10 أسرة جديدة لمستشفى صدر دمياط لمواجهة كورونا

إحالة مسئوليّ شئون الطلبة والإحصاء ومدير مدرسة صناعية بدمياط للتحقيق

نيابة دمياط تحقق في واقعة هروب أم وترك مولودها بمستشفى كلية طب الأزهر بدمياط الجديدة

البدء في إخلاء المباني غير الآمنة بمستشفى فارسكور

ترشيحاتنا

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

مقتل سفير إيطاليا لدى الكونغو في هجوم مسلح

الطبيبة الشرعية تكشف مفاجأة في مقتل نادين على يد سفاح الجيزة

بكرة فرصة من دهب.. مزاد سيارات الجمارك على 15 نوعا| جميع التفاصيل والشروط

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

السيسي يوجه بالنهوض بمنظومة القطن المصري واستكمال استصلاح أراضي توشكي

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

اعترافات الإرهابي أبو آسر: تلقيت تكليفا من هشام عشماوي بتأسيس خلية تابعة لـ تنظيم المرابطون في مصر

وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأسبوع المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتجاهلها.. 4 علامات تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم

سعر و مواصفات ساعة بورش 911 GT3 | صور

مليون ريال.. هيئة الزكاة والدخل السعودية تعلن عن مكافأة ضخمة للإبلاغ عن هذه المخالفة