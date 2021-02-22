استجابة للمرضى.. استمرار العمل بأقسام الاستقبال والغسيل الكلوى بمستشفى فارسكور

تفقد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، مستشفى فارسكور المركزى يرافقه عدد من مديري الإدارات المعنية بالمديرية.

أكد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن أقسام "الاستقبال والأشعة والمعامل والعلاج الطبيعي وبنك الدم والمطبخ والمغسلة والتعقيم" بمستشفى فارسكور مازالت تعمل بكامل طاقتها بالمبانى غير الصادر لها قرار إزالة.





منوها، أنه سيتم نقل مبنى العيادات الخارجية إلى مستشفى حميات فارسكور، وبناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط يتم العمل وفقًا لخطة محددة بهذا الموضوع للحفاظ على مستوى الخدمات الطبية التى تقدم للمرضى المترددين على المستشفى.





كانت قد خاطبت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وزارة الصحة والسكان لإرجاء نقل خدمات الغسيل الكلوي بمستشفى فارسكور المركزى والتى يتم إخلاء عدد من المبانى الصادر لها قرار إزالة بها للبدء فى أعمال التطوير، وذلك بناء على طلبات المرضى والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب.







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