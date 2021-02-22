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ديني

مخاطر استخدام مواقع التواصل ندوة الأوقاف غدا الثلاثاء

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:56 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
تنظم وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، غدا الثلاثاء، ندوة للرأي، بعنوان: "مخاطر الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك في إطـار التـعـاون والتنسيق المستمر بين الوزارة الأوقاف والهيئة في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المتخـصصة بالتليفزيون المصري.
 
وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها اليوم، إنه من المقرر أن يشارك فى الندوة كل من: الدكتور جمال فاروق العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية، والدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتنقل قناة النيل الثـقـافية في بث مباشر.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف موعد الاختبار التحريري لخطباء المكافأة الراغبين في التحسين من غير العاملين بالحكومة والقطاع العام الذين أكدوا دخولهم عبر الموقع وتحت مسئوليتهم، وذلك بدءًا من يوم الاثنين الموافق 1 مارس 2021م بمقر مسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

واشترطت الوزارة دخول الامتحان بإحضار بطاقة الرقم القومي، وإفادة معتمدة من المديرية التابع لها المتسابق بأنه يعمل خطيب مكافأة، وأن شروط الاختبار تنطبق عليه تمامًا.

لمعرفة الأسماء التي ستلتحق بالاختبارات اضغط هنا 
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