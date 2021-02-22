مخاطر استخدام مواقع التواصل ندوة الأوقاف غدا الثلاثاء

تنظم وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، غدا الثلاثاء، ندوة للرأي، بعنوان: "مخاطر الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك في إطـار التـعـاون والتنسيق المستمر بين الوزارة الأوقاف والهيئة في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المتخـصصة بالتليفزيون المصري.

وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها اليوم، إنه من المقرر أن يشارك فى الندوة كل من: الدكتور جمال فاروق العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية، والدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتنقل قناة النيل الثـقـافية في بث مباشر.



