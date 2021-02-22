ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المكملات الغذائية المغشوشة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والاسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع الغذائية وغير الغذائية لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار .



وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات حيث ضبطت الحملات المشتركة للتموين مع جهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي مصنعا غير مرخص لتعبئة المكملات الغذائية المغشوشة وضبط كميات كبيرة من المواد الخام والتحفظ عليها، كما ضبطت الحملات كمية قدرها 6750 كيلو جرام من زيت النخيل مجهول المصدر باحدي سيارات النقل..





وقرر المحافظ احالة جميع المحاضر المحررة الى النيابة العامة لاعمال شئونها حيث جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعة على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية والتي قامت بتحرير المحاضر اللازمة ضد مصنع تعبئة المكملات غذائيه الغير مرخصة.





واضاف وكيل الوزارة انه يتم تعبئة جيلي بطعم الفواكه داخل عبوات بإعتبارها مكملات غذائية ويقوم بتعبئة شيكولاته مجهولة المصدر داخل برطمان على انها مكملات غذائية.





واشار الى انه تم التحفظ على عدد 2300 كارتونة جيلي بطعم الفواكه زنة الكرتونة 4 كجم بإجمالي وزن 9200 كيلو جرام وعلي عدد 400 كرتونة من منتج الجيلي مدون على العبوة Biovita بداخل كل كرتونة 12 برطمان بإجمالي 4800 برطمان وكذا عدد 54 كرتونة شيكولاتة غير مدون عليهما اي بيانات زنة الكرتونة 15 كجم بإجمالي عدد 810 كيلو جرام وايضا عدد 30 كرتونة بداخل كل كرتونة 2000 كيس من مشروب الشيكولاتة بإجمالي عدد 60 الف كيس .

واضاف انه تم سحب عينات من جميع المضبوطات للتعامل معها و ان تلك المخالفات تقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والقانون رقم 281 لسنة 1994 بشان التصدي لمكافحة الغش والتدليس.

ومن ناحية اخري تم ضبط 6750 كيلو جرام من زيت النخيل مجهول المصدر ومحملة على سيارة بدون اوراق ثبوتية لبيان مصدرها وتم اتخاذ الازم حيال ذلك

هذا .

وقد كلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين لمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المشار اليها، وأكد على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.